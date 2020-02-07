В Канаде, после аварии поезда, который сошел с рельсов и загорелся, установят временные ограничения скорости для поездов, перевозящих опасные грузы.

Об этом пишет Reuters.

Авария, произошедшая в утром в четверг возле Гернси, штат Саскачеван, и стала вторым сходом с рельсов в этом районе за последние два месяца.

Федеральный министр транспорта Марк Гарно заявил, что начиная с пятницы поезда, перевозящие более 20 вагонов опасных грузов, в течение месяца будут ограничены 25 милями в час. Предел в городских районах будет 20 миль в час. Сокращения представляют собой половину от нормального ограничения скорости. В зависимости от результатов исследования крушения в четверг, 30-дневный период может быть сокращен или удлинен.

— Я понимаю, что это повлияет на экономику страны ... но очень и очень важно, чтобы мы не жертвовали безопасностью, - сказал Гарно.

Главный исполнительный директор канадской компании Pacific Keith Creel заявил, что полностью поддержал этот шаг.

— Пока мы не разберемся в ситуации относящиеся к сегодняшнему инциденту, разумно действовать с большой осторожностью, - сказал он в заявлении.

К опасным товарам относится сырая нефть, которая разбавляется конденсатом, бензином, дизельным топливом, химикатами и некоторыми удобрениями, сказал Джон Захари, исполнительный директор Altex Energy. Компания эксплуатирует терминалы, которые загружают неразбавленную нефть, которая не классифицируется как опасный товар.

Напомним, на юге Канады сошел с рельсов, загорелся и взорвался поезд, перевозивший нефть, власти эвакуировали людей.