В пункте пропуска «Шегини» во Львовской области пограничники задержали украинца, который пытался пройти пограничный контроль с паспортом своего брата близнеца.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Несмотря на то, что близнецы сильно похожи друг на друга пограничнику удалось найти отличия между фото в паспорте и предъявителем.

— Чтобы попасть в Польшу, мужчина хотел схитрить, ведь надеялся воспользоваться паспортом своего брата-близнеца. И хотя близнецы должны быть похожи как две капли воды, инспектору по проверке документов все же удалось найти различия между лицом предъявителя и фотографией в документе, – сказано в сообщении.

По информации задержанного 28-летнего жителя Кривого Рога, он решил поехать за границу по паспорту брата, так как у него не было своих документов.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье несколько вьетнамцев пытались перейти границу, маскируясь под диких животных.