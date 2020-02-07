В Украине по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука введена государственная кредитная программа «Доступные кредиты 5-7-9%».

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.

По данным ведущих бизнес-ассоциаций Украины проблема доступа к доступным финансовым ресурсам, в т.ч. кредитным, является одной из 3-х самых больших проблем, с которыми сталкивается украинский микро и малый бизнес.

Решить эту проблему позволит снижение конечной ставки по банковским кредитам, что приведет к большей решимости граждан начать собственный бизнес.

Цель программы - упрощение доступа микро и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Задача программы - усиление конкурентоспособности украинского микро и малого бизнеса, создание новых рабочих мест, возвращение трудовых мигрантов.

Ожидаемый эффект: Рост количества украинцев, которые воспользуются возможностями этой Государственной программы, стимулирование предпринимательской активности и создание рабочих мест, будет способствовать развитию инновационных и эффективных предприятий, повышать производительность труда и рентабельность, а это в свою очередь будет увеличивать отчисления в государственный бюджет Украины, что позволит бесперебойно финансировать программу.

По предварительным расчетам программа будет способствовать созданию более 90 тысяч новых рабочих мест в первый год и привлечению около 2 миллиардов внутренних инвестиций в украинскую экономику (в сферу микробизнеса)

За 5 лет действия Программы сумма выданных в рамках программы кредитов может составить до 30 миллиардов гриен. Участник должен соответствовать следующим критериям: регистрация бизнеса: (юридическое лицо или ФЛП. Обязательно: конечный владелец юридического лица (бенефициар / контроллер) должен быть физическим лицом - резидентом Украины); до 50 работников (в среднем, с учетом связанных предприятий на момент подачи заявки); до 50 миллионов гривен годовой доход (средний, с учетом связанных предприятий на момент подачи заявки); вид бизнеса - производство, услуги (кроме указанных в статье 13 Закона Украины «О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства»); цель кредита - инвестиционные цели (приобретение новых / модернизация имеющихся основных средств, ремонт производственных помещений); собственный взнос участника (для новосозданного бизнеса от 30%, для действующего бизнеса от 20%); наличие обеспечения по кредиту (залог, поручительство или гарантийные инструменты в зависимости от условий работы банка и условий кредита); для действующего бизнеса: положительная кредитная история (прибыльная работа 4 кварталов подряд перед подачей заявки на участие в Программе); для новосозданного бизнеса: наличие реалистического и обоснованного бизнес-плана

Для заявителей, которые получают государственную поддержку по другим программам действует ограничение: размер государственной поддержки по Программе не приведет к превышению эквивалента 200 тысяч евро (с учетом связанных предприятий)

По условиям Программы в ней не могут принимать участие: юридические лица, у которых учредители и конечные бенефициары являются нерезидентами Украины; лица, имеющие непогашенную задолженность перед Государственным или местным бюджетом, Пенсионным фондом, фондами общеобязательного государственного социального страхования; лица, имеющие отрицательную кредитную историю и просроченную задолженность по кредитам; лица, в отношении которых открыто судебное производство по делу о банкротстве / неплатежеспособности и / или находятся в состоянии реорганизации / ликвидации; лица, которые в течение последних 3-х лет получали государственную поддержку, что превышает сумму, эквивалентную 200 тысячам евро (суммарно по группе связанных компаний); лица, счета которых арестованы или заблокированы или в отношении которых существуют публичные обременения в Государственном реестре обременений движимого имущества; другие ограничения, которые прямо установлены законодательством Украины;

Омечается, что нельзя взять кредит на приобретение объектов недвижимости, приобретение транспортных средств (кроме использоваться в коммерческих целях).

Предприниматели - начинающие должны подготовить реалистичный и обоснованный бизнес-план. Бизнес-план должен учитывать индивидуальные особенности запланированного бизнеса, план маркетингового продвижения продукции (услуг) и другие условия, которые позволят банку оценить потенциальную успешность реализации бизнес-идеи. Реалистичность бизнес-плана и его обоснованность должны показывать понимание предпринимателем - начинающих базовых условий, при которых его бизнес станет прибыльным.

Стоит отметить, что государство обеспечивает информационную и учебную поддержку участников, подробную информацию можно найти в разделе Обучение на странице программы.

Обучение - это добровольная опция. Но в случае если нет опыта ведения бизнеса и составление бизнес-плана - обучение поможет участнику подготовить себя к взаимодействию с банком и успешной реализации бизнес-идеи.

Доступные кредиты 5-7-9% выдаются на сумму до 1,5 миллиона гривен сроком до 5 лет. Действуют 3 процентные ставки (в зависимости от даты основания бизнеса и его размера (годового оборота)

— 5% годовых - если выручка в 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места в течение первого квартала;

— 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн;

— 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн

Также действуют дополнительное снижение ставки кредитования: для заемщиков, у которых по условиям Программы применяется процентная ставка 7% или 9% годовых в течение срока кредитования применяемая процентная ставка уменьшается на 0,5% за каждое созданное новое рабочее место на дату последнего дня месяца отчетного (предыдущего) квартала по сравнению с датой заключения кредитного договора, но в любом случае такой размер процентной ставки по кредиту не может быть ниже 5% годовых.

В случае уменьшения фактического количества рабочих мест на последний день месяца отчетного квартала, процентная ставка по кредиту на следующий квартал устанавливается на уровне 7% годовых.

Заемщик, согласно условиям Программы, обязуется подавать ежеквартальную отчетность по количеству наемных работников и ряде показателей экономической деятельности. Это условие возникает по философии Программы, которая создана за счет средств налогоплательщиков, а потому средства должны тратиться эффективно и способствовать увеличению количества рабочих мест.

Подробные условия последствий несоблюдения участником условий участия в программе будут зафиксированы в Кредитном договоре с банком -партнером.

Примерный перечень документов для банка можно посмотреть здесь.

Программа предусматривает обязательный собственный взнос участника: от 20% стоимости проекта - для действующего бизнеса ФЛП / ЮЛ; от 30% стоимости проекта - для вновь созданного бизнеса ФЛП / ЮО.

Банк также проверять наличие и достаточность у заемщика средств для осуществления успешного бизнеса!

Кроме того, в программе предусматрено обязательное обеспечение (залог, поручительство) для получения кредита. Им может быть: объект кредитования, движимое, недвижимое имущество - коммерческая недвижимость, объекты, основные средства, в т.ч. такие, покупаемых за кредитные средства и тому подобное. Подробнее о видах залога можно узнать на сайте или в отделении выбранного банка-партнера проекта.

Возможна необходимость дополнительного финансового поручительства других участников группы связанных компаний. Подробные условия и модель поручительства определяется банком-партнером по каждому клиенту и / или его бизнес-модели индивидуально.

По условиям Государственной программы предусматривается дополнительный вид поддержки для бизнеса (особенно предпринимателей - начинающих) - кредитная гарантия, которая позволит решить проблему недостаточного обеспечения по кредиту.

Этот механизм будет предоставляться за дополнительную плату в размере 0,5% от стоимости кредита. Дополнительная опция Кредитная гарантия станет доступна позже (примерно через 1 месяц - 1,5 месяца с даты старта Программы)

В зависимости от особенностей своего бизнеса или статуса Заемщик может понести следующие финансовые затраты для получения кредита (подробнее определяется банком-партнером): услуги по оценке предмета залога в аккредитованной оценочной компании банка; страхование предмета залога; нотариальное оформление предмета залога (в случае необходимости); разовая комиссия за получение кредита и в дальнейшем комиссия за покрытие операционных расходов банка на обслуживание / сопровождение / мониторинг кредита, но не более 1% от суммы кредита; дополнительные расходы на гарантийные инструменты в случае недостаточности обеспечения (соглашается индивидуально с банком-партнером) в сумме не более 0,5% от суммы кредита;

К моменту заключения кредитного договора, банки-партнеры обязаны предоставить подробную информацию обо всех возможных расходах и комиссиях, которые применяются или могут применяться к участнику Программы.

Целью программы является создание широкого доступа как можно большего количества микро и малых предприятий в государственной поддержке. Поэтому одно предприятие (группа связанных предприятий) может получить несколько кредитов, если их общая сумма не превышает 1 500 000 гривен.

Кредитные средства наличными выдаваться не будут. Программа предусматривает финансирование на следующие цели: приобретение новых или бывших в использовании основных средств; модернизация имеющихся основных средств; осуществление строительства / реконструкции / ремонта в помещениях ведения основной хозяйственной деятельности (кроме офисных помещений). другие аналогичные цели при условии соблюдения критериев участия и при отсутствии прямых запретов в действующем законодательстве Украины.

Кредитные средства, в соответствии с условиями Программы, будут перечисляться на поставщике оборудования, которое приобретается Участником за кредитные средства или поставщика основных средств или услуг, которые будут приобретены Участником Программы для его бизнеса.

Программа позволяет покупку основных средств иностранного производства, но кредитные средства будут перечислены безналичным в национальной валюте поставщику/продавцу в Украине. Возможна опция, когда банк по кредитной гривне покупает нужную валюту и осуществляет перерасчет иностранному поставщику за границу по импортному контракту.

Государство компенсирует разницу между коммерческой процентной ставкой банка и конечной ставкой для участника Программы (5,7 или 9%). В случае нарушения условий договора заемщиком, такое лицо лишается права на компенсацию разницы между льготной и рыночной ставкой.

Нарушениями условий кредитного договора банк посчитает просрочку планового платежа по кредиту на срок более 90 дней и попытки совершения мошеннических действий. Например, грубым нарушением условий Программы, следствием которого для заемщика станет обязанность полного возмещения полной стоимости займа, считается получение кредита по Программе в двух и более банках совокупной суммой выше 1,5 миллиона гривен.

Контроль за соблюдением условий Программы будет осуществлять Фонд развития предпринимательства.

Как известно, Верховная Рада Украины во втором чтении приняла соответствующий закон, согласно которому из государственного бюджета было выделено 2 миллиарда гривен на программу «Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства» на внедрение программы доступного кредитования в Украине.

Финансирование бюджетной программы в Государственном бюджете Украины на 2020 год будет осуществляться за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сумме 2 миллиарда гривен, которые будут направлены в специальный фонд государственного бюджета.

Создание условий для активизации и удешевление кредитования микро и малых предпринимателей в Украине соответствует инициативе Президента Украины по стимулированию предпринимательской деятельности, активизации кредитования и создание новых рабочих мест, а также приоритета 6.4 Программы деятельности Правительства.

Внедрение программы Доступные кредиты 5-7-9% является именно инструментом для достижения поставленной цели. Поэтому, правительство в целом и Министерство финансов, в частности, уже нашли возможность предусмотреть финансирование Программы на 2020 год и продолжат в дальнейшем ее финансирование в последующие годы.

Ключевой критерий, по которому Государство будет определять целесообразность расширения Программы - спрос со стороны предпринимателей и эффективность внедрения Программы.

Рост количества украинцев, которые воспользуются возможностями этой Государственной программы, будут стимулировать предпринимательскую активность и создание рабочих мест, будет способствовать развитию инновационных и эффективных предприятий, повышать производительность труда и рентабельность, а это в свою очередь будет увеличивать отчисления в государственный бюджет Украины, что позволит бесперебойно финансировать Программу .

Государство со своей стороны гарантирует Участникам наличие средств для финансирования государственной программы (через механизм компенсации разницы ставки банкам - партнерам программы). Гарантийные инструменты на срок действия программы (5 лет) используются в рамках работы Фонда развития предпринимательства в соответствии с Порядком, утвержденным Кабинетом Министров Украины.

Так, на 2020 год Правительство предусмотрело в государственном бюджете 2 миллиарда гривен на финансирование этой программы, что позволит выдать более 50 тысяч кредитов

Поддержка будет предоставляться по двум направлениям: первый - удешевление кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9 процентов годовых по кредитам в национальной валюте. Процент зависит от размера и типа бизнеса: 5% годовых - если выручка в 25 миллионов гривен и создаются минимум 2 рабочих места; 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 миллионов гривен, не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%; 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 миллионов гривен; второй - предоставление частичных гарантий по кредитам, предоставленным микро и малому бизнесу, если у них не хватает залога.

Предприниматель, который хочет принять участие в программе, должен подать заявку в банк-участника Программы Доступные кредиты 5-7-9%. Банк проверяет качество и достоверность предоставленной информации, кредитную историю и соответствие потенциального заемщика критериям Программы.

Алгоритмы оценки документов у банков могут иметь несущественные отличия. Банки могут Вам предложить предоставить дополнительные документы, подтверждающие особенности бизнеса или другие данные. Индивидуальные особенности работы каждого отдельного банка следует уточнять в отделениях банков-партнеров или на сайтах банков, участвующих в программе

Если банк отказывает предпринимателю за некачественную заявку на кредит или отсутствие финансовых знаний предпринимателя, предприниматель будет иметь возможность улучшить качество бизнес-плана самостоятельно, либо пройти бесплатное обучение (будет предложено как оффлайн, так и онлайн обучение для людей) и повторно подать заявку.

Если решение банка положительное, то предприниматель получит кредит на сумму до 1,5 миллиона гривен на срок до 5 лет по процентной ставке 5, 7, или 9%, согласно условиям программы (также комиссию банка ограничено суммой 1% от суммы кредита на весь срок его действия, в случае необходимости предоставления гарантии комиссия банка может увеличиться еще на 0,5 процентных пункта).

Средние ставки кредитования по рынку пока: 18-25%, для микросегмента 20-30%, для ФЛП 25-40%. Вместе с тем, максимальная процентная ставка по кредиту банка-партнера, разрешается к компенсации в рамках Программы рассчитывается следующим образом:

Для действующего бизнеса: индекс UIRD (12 мес.) Х 1,2 ≈ 18,1% годовых.

Для вновь созданного бизнеса - индекс UIRD (12 мес.) Х 1,35 ≈ 20,3% годовых

Требования к банкам-участникам программы предусматривают ряд критериев, которые позволят обеспечить выполнение условий Государственной программы Доступные кредиты 5-7-9%.

Это - обязательное наличие в банке-партнере программы технологии и процедуры кредитования малого и среднего бизнеса, наличие соответствующих банковских продуктов в продуктовой линейке банка, стратегический план финансирования микро и малого бизнеса, а также безупречную деловую репутацию акционеров / контроллеров и руководства банка.

Эти и другие критерии проверяются и контролируются со стороны Фонда развития предпринимательства в рамках соглашений между Фондом и Банками об участии банка в программе.

Больше информации можно узнать на сайте https://5-7-9.gov.ua/.

Напомним, предпринимателям для получения кредитов по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» необходимо будет пройти отбор ,в ходе которого показать бизнес-план и внести стартовый взнос, тем самым показать, что человек готов рисковать.