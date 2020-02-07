Депутаты Первомайского горсовета в ходе заседания сессии приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором идет речь о неправомерно установленном тарифе на услуги по распределению природного газа.

Об этом идет речь в сюжете НИС-ТВ.

Так, в ходе заседания сессии 30 января первомайские активисты поставили вопрос об обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

- Просим вас направить обращение к президенту Украины от имени громады города, с требованием запретить облгазу начислять потребителям неправомерную абонентскую плату за распределение природного газа, - сказал житель Первомайска Вячеслав Хоменко.

Первомайский активист Денис Абубакиров заявил, что частное предприятие не имеет права стягивать оплату за транспортировку газа по трубам, которые люди устанавливают за свой счет.

- Это наши трубы, сделаны за наши деньги, по которым почему-то решило частное предприятие, что оно будет стягивать с нас плату за транспортировку по нашим газовым трубам, - сказал Денис Абубакиров.

Мэр Первомайска Людмила Дромашко отметила, что газовые сети нужно передать добровольно иначе город может остаться без газа.

В итоге депутаты все таки приняли решение обратиться к президенту с просьбой отменить решение НКРЕКП об установлении тарифа на распределение газа, обращение передали в секретариат президента.

Ранее жители Первомайска потребовали от местной власти конкретных действий в решении проблемы с начислениями за транспортировку газа. Люди убеждены, что расчеты газораспределительной компании являются незаконными.

Напомним, 3 февраля, в Вознесенске люди, возмущенные платёжками за доставку газа, перекрыли трассу на Киев. А депутаты Баштанского городского совета обратились к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с требованием отменить абонентскую плату за транспортировку газа.