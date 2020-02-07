С понедельника 10 февраля ученики двух николаевских школах выходят на занятия.

Об этом сообщают в управлении образования Николаевского городского совета.

В сообщении сказано, что в связи с уменьшением заболеваемости учеников гриппом и ОРВИ восстанавливается образовательный процесс в гимназии № 2 и школе № 43 имени Ольшанского.

Вчера, 6 февраля, стало известно, что в Николаеве на карантин закрыты 67 школ, в области на вынужденные каникулы ушли ученики 23 школ.