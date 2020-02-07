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С понедельника 10 февраля ученики двух николаевских школах выходят на занятия.
Об этом сообщают в управлении образования Николаевского городского совета.
В сообщении сказано, что в связи с уменьшением заболеваемости учеников гриппом и ОРВИ восстанавливается образовательный процесс в гимназии № 2 и школе № 43 имени Ольшанского.
Вчера, 6 февраля, стало известно, что в Николаеве на карантин закрыты 67 школ, в области на вынужденные каникулы ушли ученики 23 школ.
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С понедельника 10 февраля ученики двух николаевских школах выходят на занятия.
Об этом сообщают в управлении образования Николаевского городского совета.
В сообщении сказано, что в связи с уменьшением заболеваемости учеников гриппом и ОРВИ восстанавливается образовательный процесс в гимназии № 2 и школе № 43 имени Ольшанского.
Вчера, 6 февраля, стало известно, что в Николаеве на карантин закрыты 67 школ, в области на вынужденные каникулы ушли ученики 23 школ.