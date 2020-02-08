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В Гонконге завершилась пятидневная забастовка профсоюза работников отрасли здравоохранения, требовавших закрыть границу с материковым Китаем в связи со вспышкой коронавируса.
Об этом информирует CNN.
— Тысячи медицинских работников бастовали в течение пяти дней, требуя, чтобы правительство Гонконга полностью закрыло границу с материковым Китаем и приняло меры в связи с распространением коронавируса, - говорится в сообщении.
Как отмечается, большинство участников забастовки просто отказались ее продолжать.
Тем временем глава администрации Гонконга Кэрри Лам ввели обязательный карантин для всех гостей из материкового Китая. В Гонконг они теперь могут попасть только через три пункта пропуска, остальные временно закрыты.
Ранее сообщалось, что в Китае умер 34-летний доктор Ли Вэньлян, который еще в конце декабря предупреждал о смертельном коронавирусе и оказался в полиции.
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В Гонконге завершилась пятидневная забастовка профсоюза работников отрасли здравоохранения, требовавших закрыть границу с материковым Китаем в связи со вспышкой коронавируса.
Об этом информирует CNN.
— Тысячи медицинских работников бастовали в течение пяти дней, требуя, чтобы правительство Гонконга полностью закрыло границу с материковым Китаем и приняло меры в связи с распространением коронавируса, - говорится в сообщении.
Как отмечается, большинство участников забастовки просто отказались ее продолжать.
Тем временем глава администрации Гонконга Кэрри Лам ввели обязательный карантин для всех гостей из материкового Китая. В Гонконг они теперь могут попасть только через три пункта пропуска, остальные временно закрыты.
Ранее сообщалось, что в Китае умер 34-летний доктор Ли Вэньлян, который еще в конце декабря предупреждал о смертельном коронавирусе и оказался в полиции.