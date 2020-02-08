В Гонконге завершилась пятидневная забастовка профсоюза работников отрасли здравоохранения, требовавших закрыть границу с материковым Китаем в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом информирует CNN.

— Тысячи медицинских работников бастовали в течение пяти дней, требуя, чтобы правительство Гонконга полностью закрыло границу с материковым Китаем и приняло меры в связи с распространением коронавируса, - говорится в сообщении.

Как отмечается, большинство участников забастовки просто отказались ее продолжать.

Тем временем глава администрации Гонконга Кэрри Лам ввели обязательный карантин для всех гостей из материкового Китая. В Гонконг они теперь могут попасть только через три пункта пропуска, остальные временно закрыты.

Ранее сообщалось, что в Китае умер 34-летний доктор Ли Вэньлян, который еще в конце декабря предупреждал о смертельном коронавирусе и оказался в полиции.