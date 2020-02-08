В Центр экспертизы по эвтаназии в Гааге в 2019 году обратились 3122 человека с просьбой помочь им уйти из жизни с помощью медикаментов – это на 22% больше чем в 2018 году.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что в 2017 и 2018 годах соответствующие показатели были стабильными, а в 2019-ом произошел неожиданный скачок.

В прошлом году сотрудники клиники провели эвтаназию примерно 900-м пациентам, из числа обратившихся с соответствующим запросом.

— Каждый рабочий день к нам приходят в среднем по 13 пациентов и говорят: «Помогите мне. Я не могу дальше жить», - рассказал глава клиники Стивен Плейтер.

Он добавил, что ожидает дальнейший рост количества таких запросов в 2020 году.

В клинике говорят, что запросы на эвтаназию в большинстве случаев поступают от людей, страдающих деменцией или множественными физическими болями, связанными со старостью.

В Нидерландах эвтаназия разрешена законом. Согласно законодательству, о ней могут попросить граждане этой страны, начиная с 12-летнего возраста. Обратиться может человек, страдающей от смертельной болезни и невыносимой боли. Он должен несколько раз попросить об эвтаназии и обратиться к нескольким врачам по этому вопросу.

Напомним, ранее в Нидерландах суд признал невиновной врача, которая три года назад провела процедуру эвтаназии 74-летней женщине с тяжелой формой деменции.