В 2019 году в Польше более 13 тысяч украинцев работали нелегально.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на данные Пограничной службы Польши.

За год польские пограничники совершили более 4 тысяч проверок легальности трудоустройства и обнаружили, что 14,7 тысяч иностранцев работали незаконно.

Украинцев больше всего среди нарушителей, на втором месте граждане Грузии - 476, далее граждане Молдовы и Беларуси - 326 и 243.

По данным Пограничной службы Польши, в прошлом году польскую государственную границу пересекло 10,4 миллионов граждан Украины.

Ранее сообщалось, что количество иностранцев, имеющих действительные разрешения на долгосрочное проживание в Польше, выросло до 400 тысяч человек, почти половину из них составляют украинцы.