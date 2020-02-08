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В 2019 году в Польше более 13 тысяч украинцев работали нелегально.
Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на данные Пограничной службы Польши.
За год польские пограничники совершили более 4 тысяч проверок легальности трудоустройства и обнаружили, что 14,7 тысяч иностранцев работали незаконно.
Украинцев больше всего среди нарушителей, на втором месте граждане Грузии - 476, далее граждане Молдовы и Беларуси - 326 и 243.
По данным Пограничной службы Польши, в прошлом году польскую государственную границу пересекло 10,4 миллионов граждан Украины.
Ранее сообщалось, что количество иностранцев, имеющих действительные разрешения на долгосрочное проживание в Польше, выросло до 400 тысяч человек, почти половину из них составляют украинцы.
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В 2019 году в Польше более 13 тысяч украинцев работали нелегально.
Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на данные Пограничной службы Польши.
За год польские пограничники совершили более 4 тысяч проверок легальности трудоустройства и обнаружили, что 14,7 тысяч иностранцев работали незаконно.
Украинцев больше всего среди нарушителей, на втором месте граждане Грузии - 476, далее граждане Молдовы и Беларуси - 326 и 243.
По данным Пограничной службы Польши, в прошлом году польскую государственную границу пересекло 10,4 миллионов граждан Украины.
Ранее сообщалось, что количество иностранцев, имеющих действительные разрешения на долгосрочное проживание в Польше, выросло до 400 тысяч человек, почти половину из них составляют украинцы.