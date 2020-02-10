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Все люди, находящиеся на борту круизного лайнера World Dream, вероятно, уже во вторник смогут покинуть судно, стоящее на причале в Гонконге на карантине по коронавирусу.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой газету South China Morning Post.
На судне был объявлен карантин после того, как 35 членов экипажа и девять пассажиров сообщили о плохом самочувствии. Они были проверены первыми, тесты на коронавирус дали отрицательные результаты.
Если тесты всех остальных находящихся на судне людей также будут отрицательными, все пассажиры и члены экипажа смогут покинуть судно во вторник.
World Dream вышел из Гонконга 2 февраля на Тайвань с 1,8 тысячами пассажиров и тем же количеством членов экипажа, но вернулся в Гонконг, поскольку власти Тайваня не разрешили остановку в порту. Они установили, что ранее World Dream перевозил пассажиров, которые заразились коронавирусом.
В то же время, как сообщают СМИ, на борту лайнера Diamond Princess, который стоит на рейде у японского порта Иокогама, выявлены еще шесть человек, заразившихся коронавирусом, еще около 100 человек жалуются на плохое самочувствие.
Ранее сообщалось, что коронавирус на лайнере Diamond Princess был выявлен у 64 человек. Таким образом, число подтвержденных случаев заболевания на судне достигло 70.
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Все люди, находящиеся на борту круизного лайнера World Dream, вероятно, уже во вторник смогут покинуть судно, стоящее на причале в Гонконге на карантине по коронавирусу.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой газету South China Morning Post.
На судне был объявлен карантин после того, как 35 членов экипажа и девять пассажиров сообщили о плохом самочувствии. Они были проверены первыми, тесты на коронавирус дали отрицательные результаты.
Если тесты всех остальных находящихся на судне людей также будут отрицательными, все пассажиры и члены экипажа смогут покинуть судно во вторник.
World Dream вышел из Гонконга 2 февраля на Тайвань с 1,8 тысячами пассажиров и тем же количеством членов экипажа, но вернулся в Гонконг, поскольку власти Тайваня не разрешили остановку в порту. Они установили, что ранее World Dream перевозил пассажиров, которые заразились коронавирусом.
В то же время, как сообщают СМИ, на борту лайнера Diamond Princess, который стоит на рейде у японского порта Иокогама, выявлены еще шесть человек, заразившихся коронавирусом, еще около 100 человек жалуются на плохое самочувствие.
Ранее сообщалось, что коронавирус на лайнере Diamond Princess был выявлен у 64 человек. Таким образом, число подтвержденных случаев заболевания на судне достигло 70.