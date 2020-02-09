В Николаеве, в сквере имени Михаила Александрова, на пересечении проспекта Центрального и улицы Бузника, погибает самшит.

Об этом в группе Contact Center при Миколаївській міській раді сообщила Людмила Климнюк.

Стоит отметить, что в ноябре сквер имени Александрова был отремонтирован, здесь высадили хризантемы, самшит и другие вечнозеленые растения, установили фонари и скамейки, а дорожки вымостили тротуарной плиткой, заказчиком ремонтных работ сквера выступил Департамент ЖКХ Николаевского горсовета, все работы обошлись в 2 миллиона 800 тысяч гривен.

По словам Людмилы Климнюк кусты самшита нужно углубить либо пересадить, иначе они погибнут.

— Можно направить с зеленстроя людей, поправить положение в высадке и сохранности кустиков самшита. Их нужно углубить, пересадить пока не погибли или их не украли. Больно смотреть проходя мимо, постоянно утаптывать их корневую систему. Дожди вымывают их корни, посадите глубже. Хотела взять лопату и пойти это сделать сама. Вовремя была остановлена друзьями. Сказали, полиции не докажу, что не ворую, а делаю добрые дела. Поэтому обращаюсь к службе города спасти ситуацию, - написала Людмила Климнюк.

В комментарии под постом представитель Департамента ЖКХ Николаевского городского совета отметил, что за зеленые насаждения до полной оплаты за выполненные работы отвечает подрядчик.

— Насаждения были высажены подрядчиком при реконструкции сквера. Департамент оплату не произвел в полном объеме. Подрядной организации будет направлено в отработку, - сказано в сообщении.

Напомним, в Николаеве на недавно благоустроенном кольце, на пересечении улиц Никольская и Адмирала Макарова, высохли ранее пересаженные с Соборной площади газон и кусты самшита.