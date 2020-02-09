Отмечается, что пожар бушевал на побережье Нового Южного Уэльса в течение 74 дней и уже приближался к Сиднею. За это время выгорело 500 тысяч гектаров территории.

В течение нескольких дней осадков выпало больше, чем когда-либо за последние 50 лет. Местные власти сообщили уже о шести спасательных операциях, связанных с наводнением.

Сегодня 9 февраля в Новом Южном Уэльсе снова ожидается дождь, а также сильный ветер и аномально высокий прилив. Как сообщает BBC предполагается, что проливные дожди будут продолжаться до следующей недели, обеспечивая облегчение в некоторых засушливых и пожароопасных зонах. Некоторые пожары, которые наконец-то погасли на этой неделе, горели уже более двух месяцев.

В конце января, после песчаной бури, на некоторые районы на юго-востоке Австралии обрушился сильный град.