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Отмечается, что пожар бушевал на побережье Нового Южного Уэльса в течение 74 дней и уже приближался к Сиднею. За это время выгорело 500 тысяч гектаров территории.
В течение нескольких дней осадков выпало больше, чем когда-либо за последние 50 лет. Местные власти сообщили уже о шести спасательных операциях, связанных с наводнением.
Сегодня 9 февраля в Новом Южном Уэльсе снова ожидается дождь, а также сильный ветер и аномально высокий прилив. Как сообщает BBC предполагается, что проливные дожди будут продолжаться до следующей недели, обеспечивая облегчение в некоторых засушливых и пожароопасных зонах. Некоторые пожары, которые наконец-то погасли на этой неделе, горели уже более двух месяцев.
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Отмечается, что пожар бушевал на побережье Нового Южного Уэльса в течение 74 дней и уже приближался к Сиднею. За это время выгорело 500 тысяч гектаров территории.
В течение нескольких дней осадков выпало больше, чем когда-либо за последние 50 лет. Местные власти сообщили уже о шести спасательных операциях, связанных с наводнением.
Сегодня 9 февраля в Новом Южном Уэльсе снова ожидается дождь, а также сильный ветер и аномально высокий прилив. Как сообщает BBC предполагается, что проливные дожди будут продолжаться до следующей недели, обеспечивая облегчение в некоторых засушливых и пожароопасных зонах. Некоторые пожары, которые наконец-то погасли на этой неделе, горели уже более двух месяцев.
В конце января, после песчаной бури, на некоторые районы на юго-востоке Австралии обрушился сильный град.