Катер «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые с ноября месяца находятся в Очакове, уже на следующей неделе будут отправлены на ремонт на завод. Второй катер, «Бердянск», станет на ремонт несколько позже.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Как извесстно, 18 ноября 2019 год, после 358 дней незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря возле Керчи, катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву.

20 ноября они прибыли на базу ВМС ВС Украины в Очаков.

— Захваченые врагом судна пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии. К этому времени их восстанавливали в связи со следственными действиями и проведением баллистической экспертизы, - сказано в сообщении.

Отметим, что до сих пор их не восстанавливали в связи со следственными действиями и проведением баллистической экспертизы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Очаков, где осмотрел прибывшие сегодня из России военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» и заявил, что их отремонтируют в течение трех месяцев.



