В Николаеве, в сквере «Сердце города» на Садовой, неизвестные разбирают дорожки из тротуарной плитки.

Об этом на странице Contact Center при Миколаївській міській раді сообщила Ольга Луньова.

Также, по ее словам, несмотря на просьбы горожан, песок в песочницах на детской площадке так и не появился.

— На детской площадке в парке «Сердце города», дети уже играют тротуарной плиткой. Дорожки медленно, но верно разбирают. Песок, не смотря на запрос в этой группе, в песочницах так и не появился. Просим устранить недочеты в совсем еще новом парке, - написала Ольга Луньова.

Напомним, в сентябре 2019 года николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в 2020 году городские власти планируют достроить и открыть «Сквер Манганариевский» и фонтан, который находится в нем.

Стоит отметить, что на строительство сквера уже было потрачено 17 миллионов гривен. В августе 2018 года Департамент ЖКХ провел обследование сквера за 112 тысяч гривен.

В марте 2019 года появилось сообщение, что в сквере разрушается туалет, который еще не сдан в эксплуатацию.

В мае 2019 года появилось сообщение, что из насосной станции недостроенного фонтана в сквере украли оборудования на 100 тысяч гривен.



