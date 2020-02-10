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Житель Еланца Павел Ткаченко опубликовал в сети видео, на котором показал убитую дорогу Т-15-10 на участке от Новой Одессы до Еланца.
Видео опубликовано на Youtube 7 февраля 2020 года.
Автор видео отмечает, что у него нет цензурных слов для того, чтобы описать состояние дороги, которая не ремонтировалась больше 10 лет.
— Картина маслом, этот ужас начинается как только мы проезжаем Подлесное, и вот здесь начинается катастрофа. О чем думает местная власть? О премиях в размере 250%, о том, как урвать себе еще гектаров земли. Каждый из нас знает, что на протяжении 5-10 лет в нашей местной власти сидят одни и те же лица. У меня вопрос, за что они получают премии? За то, что удачно сели в свое кресло?, - отмечает Павел Ткаченко.
Напомним, в ноябре 2019 года глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что до Нового года обеспечит проезжаемость по трассе Н-14 «Николаев-Кропивницкий» и дороге Т-1510, проходящей через Арбузинку, Братское, Еланец и Новую Одессу.
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Житель Еланца Павел Ткаченко опубликовал в сети видео, на котором показал убитую дорогу Т-15-10 на участке от Новой Одессы до Еланца.
Видео опубликовано на Youtube 7 февраля 2020 года.
Автор видео отмечает, что у него нет цензурных слов для того, чтобы описать состояние дороги, которая не ремонтировалась больше 10 лет.
— Картина маслом, этот ужас начинается как только мы проезжаем Подлесное, и вот здесь начинается катастрофа. О чем думает местная власть? О премиях в размере 250%, о том, как урвать себе еще гектаров земли. Каждый из нас знает, что на протяжении 5-10 лет в нашей местной власти сидят одни и те же лица. У меня вопрос, за что они получают премии? За то, что удачно сели в свое кресло?, - отмечает Павел Ткаченко.
Напомним, в ноябре 2019 года глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что до Нового года обеспечит проезжаемость по трассе Н-14 «Николаев-Кропивницкий» и дороге Т-1510, проходящей через Арбузинку, Братское, Еланец и Новую Одессу.