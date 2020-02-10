Китай выделит больше 10,2 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.

Об этом заявили в Министерстве финансов Китая, передает Сегодня.

Так, в общей сложности на меры по борьбе с вирусом правительство выделило 71,85 миллиарда юаней (10,26 млрд. долларов США, — прим.).

По заявлению Минфина КНР, средства направят на то, чтобы граждане смогли пройти диагностику и лечение.

«Средства также будут направлены на то, чтобы усилия каждого региона по борьбе с вирусом не испытывали финансовых ограничений», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Великобритания, Германия и Италия объявили о новых случаях заболевания коронавирусом из Китая, в результате чего общее число подтвержденных случаев заболевания в Европе достигло 31.