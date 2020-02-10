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На борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов японского города Йокогама, еще 60 человек заболели коронавирусом.
Об этом сообщает The Japan times.
В правительстве Японии заявили, что рассматривают возможность проверки всех членов экипажа и пассажиров на судне на наличие нового коронавируса. Сойти на берег пассжаирам можно буде только после результатов обследований.
Общее число инфицированных в Японии в настоящее время составляет около 160 человек, включая 10 человек, которые были эвакуированы из чартерного рейса из китайского города Ухань, который находится в центре вспышки.
Отметим, что у Государственной пограничной службы Украины имеется перечень всех 25 граждан Украины, находящихся на лайнере Diamond Princess. По возвращению их в Украину за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение.
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На борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов японского города Йокогама, еще 60 человек заболели коронавирусом.
Об этом сообщает The Japan times.
В правительстве Японии заявили, что рассматривают возможность проверки всех членов экипажа и пассажиров на судне на наличие нового коронавируса. Сойти на берег пассжаирам можно буде только после результатов обследований.
Общее число инфицированных в Японии в настоящее время составляет около 160 человек, включая 10 человек, которые были эвакуированы из чартерного рейса из китайского города Ухань, который находится в центре вспышки.
Отметим, что у Государственной пограничной службы Украины имеется перечень всех 25 граждан Украины, находящихся на лайнере Diamond Princess. По возвращению их в Украину за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение.