На борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов японского города Йокогама, еще 60 человек заболели коронавирусом.

Об этом сообщает The Japan times.

В правительстве Японии заявили, что рассматривают возможность проверки всех членов экипажа и пассажиров на судне на наличие нового коронавируса. Сойти на берег пассжаирам можно буде только после результатов обследований.

В воскресенье было подтверждено, что пять членов экипажа и один пассажир - четыре филиппинца, один американец и один украинец в возрасте от 20 до 70 лет - заразились вирусом, но у них не было никаких серьезных симптомов.