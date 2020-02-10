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Минветеранов инициирует введение санкций против силовиков, которые преследовали украинских граждан в Крыму и незаконно задерживали украинских моряков в Керченском проливе.
Об этом сообщает пресс-служба Минветеранов.
Специалисты Минветеранов собрали достаточно информации о причастных к вооруженной агрессии на суда Военно-морских сил Украины (которые были взяты в плен силовиками РФ 25 ноября 2018 в Керченском проливе).
А также против так называемых «следователей», «прокуроров» и «судей», которые устраивали политически мотивированные преследования, судилища над украинскими гражданами на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Работники Минветеранов подготовили Проект распоряжения о применении ограничительных мероприятий (санкций) против нескольких десятков человек.
Проект направлен на согласование в профильные органы власти. После его согласования, Проект распоряжения будет вынесен на рассмотрение Кабинета Министров Украины и, в случае принятия Правительством, станет основанием для принятия Советом национальной безопасности и обороны Украины решения о применении санкций.
— Минветеранив подчеркивает, что права человека - это основные права, не подлежат обсуждению и они являются неоспоримыми, а их нарушение является величайшим преступлением против человека, - отметил начальник управления по вопросам АРК и города Севастополя Сергей Мокренюк.
Напомним, что освобожденные из плена в результате обмена украинцы имеют кардиологические проблемы, у некоторых имеются челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за перенесенных в плену пыток и издевательств.
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Минветеранов инициирует введение санкций против силовиков, которые преследовали украинских граждан в Крыму и незаконно задерживали украинских моряков в Керченском проливе.
Об этом сообщает пресс-служба Минветеранов.
Специалисты Минветеранов собрали достаточно информации о причастных к вооруженной агрессии на суда Военно-морских сил Украины (которые были взяты в плен силовиками РФ 25 ноября 2018 в Керченском проливе).
А также против так называемых «следователей», «прокуроров» и «судей», которые устраивали политически мотивированные преследования, судилища над украинскими гражданами на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Работники Минветеранов подготовили Проект распоряжения о применении ограничительных мероприятий (санкций) против нескольких десятков человек.
Проект направлен на согласование в профильные органы власти. После его согласования, Проект распоряжения будет вынесен на рассмотрение Кабинета Министров Украины и, в случае принятия Правительством, станет основанием для принятия Советом национальной безопасности и обороны Украины решения о применении санкций.
— Минветеранив подчеркивает, что права человека - это основные права, не подлежат обсуждению и они являются неоспоримыми, а их нарушение является величайшим преступлением против человека, - отметил начальник управления по вопросам АРК и города Севастополя Сергей Мокренюк.
Напомним, что освобожденные из плена в результате обмена украинцы имеют кардиологические проблемы, у некоторых имеются челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за перенесенных в плену пыток и издевательств.