|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:05
|Заход солнца:
|17:07
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:19
|Заход солнца:
|17:05
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.35 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.55 грн
|27.05 грн
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал сокращение минимум на 10% государственного аппарата в 2020 году.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10% мы сократим весь государственный аппарат, - рассказал Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.
Кроме того, премьер отметил, что большая экономия средств будет за счет введения в органах власти различных IT-инструментов.
Напомним, что в 2020 году Правительство введет КРІ (ключевые показатели эффективности) деятельности глав областных государственных администраций.
|
Обучение на протяжении жизниВадим Петриченко
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал сокращение минимум на 10% государственного аппарата в 2020 году.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10% мы сократим весь государственный аппарат, - рассказал Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.
Кроме того, премьер отметил, что большая экономия средств будет за счет введения в органах власти различных IT-инструментов.
Напомним, что в 2020 году Правительство введет КРІ (ключевые показатели эффективности) деятельности глав областных государственных администраций.