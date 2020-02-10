Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал сокращение минимум на 10% государственного аппарата в 2020 году.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10% мы сократим весь государственный аппарат, - рассказал Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

Кроме того, премьер отметил, что большая экономия средств будет за счет введения в органах власти различных IT-инструментов.

Напомним, что в 2020 году Правительство введет КРІ (ключевые показатели эффективности) деятельности глав областных государственных администраций.