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В Швейцарии на референдуме избиратели поддержали запрет дискриминации людей из-за их сексуальной ориентации.
Об этом передает BBC.
63,1% избирателей проголосовали за запрет дискриминации, а 36,9% — против запрета. Из 26 кантонов Швейцарии только в трех большинство избирателей не поддержали запрет дискриминации из-за сексуальной ориентации.
Как пишет AP, с 1995 года в Швейцарии расовая и религиозная дискриминации уже признаны незаконными. В случае нарушения закона предусматриваются штрафы и тюремное заключение сроком до 3 лет.
В 2018 году парламент Швейцарии расширил антидискриминационное законодательство, чтобы запретить публичное унижение, дискриминацию или разжигание вражды из-за сексуальной ориентации человека.
Противники нововведения настаивали, что изменения нарушают право людей на свободу мнений и собрали достаточно подписей, чтобы провести референдум по этому вопросу.
Напомним, что 6 июля, в Лондоне (Великобритания) состоялся крупнейший в истории по количеству участников ЛГБТ-парад.
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В Швейцарии на референдуме избиратели поддержали запрет дискриминации людей из-за их сексуальной ориентации.
Об этом передает BBC.
63,1% избирателей проголосовали за запрет дискриминации, а 36,9% — против запрета. Из 26 кантонов Швейцарии только в трех большинство избирателей не поддержали запрет дискриминации из-за сексуальной ориентации.
Как пишет AP, с 1995 года в Швейцарии расовая и религиозная дискриминации уже признаны незаконными. В случае нарушения закона предусматриваются штрафы и тюремное заключение сроком до 3 лет.
В 2018 году парламент Швейцарии расширил антидискриминационное законодательство, чтобы запретить публичное унижение, дискриминацию или разжигание вражды из-за сексуальной ориентации человека.
Противники нововведения настаивали, что изменения нарушают право людей на свободу мнений и собрали достаточно подписей, чтобы провести референдум по этому вопросу.
Напомним, что 6 июля, в Лондоне (Великобритания) состоялся крупнейший в истории по количеству участников ЛГБТ-парад.