Строительное судно, принадлежащее Газпрому, ждут 22 февраля в Сингапуре.

Об этом сообщает Лига.

Российский Газпром из порта в Находке отправил судно-трубоукладчик «Академик Черский» для достройки скандального газопровода Северный поток-2.

Отмечается, что судно вышло из российского порта вечером 9 февраля и направляется в Сингапур, куда должно прибыть 22 февраля.

Ранее сообщалось, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» приостановлено, но по его продолжению на территории Германии, по первой нитке газопровода Eugal, газ официально запущен с 1 января 2020 года.