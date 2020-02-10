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Строительное судно, принадлежащее Газпрому, ждут 22 февраля в Сингапуре.
Об этом сообщает Лига.
Российский Газпром из порта в Находке отправил судно-трубоукладчик «Академик Черский» для достройки скандального газопровода Северный поток-2.
Отмечается, что судно вышло из российского порта вечером 9 февраля и направляется в Сингапур, куда должно прибыть 22 февраля.
Ранее сообщалось, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» приостановлено, но по его продолжению на территории Германии, по первой нитке газопровода Eugal, газ официально запущен с 1 января 2020 года.
Напомним, что подрядчик «Северного потока-2» остановил работы из-за новых санкций США.
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Строительное судно, принадлежащее Газпрому, ждут 22 февраля в Сингапуре.
Об этом сообщает Лига.
Российский Газпром из порта в Находке отправил судно-трубоукладчик «Академик Черский» для достройки скандального газопровода Северный поток-2.
Отмечается, что судно вышло из российского порта вечером 9 февраля и направляется в Сингапур, куда должно прибыть 22 февраля.
Ранее сообщалось, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» приостановлено, но по его продолжению на территории Германии, по первой нитке газопровода Eugal, газ официально запущен с 1 января 2020 года.
Напомним, что подрядчик «Северного потока-2» остановил работы из-за новых санкций США.