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Директор Центра предоставления административных услуг Николаева Дмитрий Лазарев заявил, что из-за недостатка средств КП «Городской информационно-вычислительный центр» остановил работы по оцифровке информации для Николаевского демографического реестра.
Об этом шла речь во время аппаратного совещания в мэрии Николаева, передаёт корреспондент НикВести.
Директор ЦНАПа отметил, что наполнение городского демографического реестра ведется только по обращениям заявителя, но из-за нехватки средств КП «Городской информационно-вычислительный центр» нет возможности выплачивать зарплаты работникам, которые должны проводить оцифровку.
— По наполнению реестра (городского демографического реестра, - прим) сейчас ведется работа только по обращениям заявителя и гражданина. Что касается просто оцифровывания, то работа приостановлена, в связи с тем, что нет в бюджете средств на взаимодействие с нашим коммунальным предприятием, которое возглавляет господин Богаченко (Евгений Богаченко директор КП «Городской информационно-вычислительный центр», - прим), и он не может содержать этих людей, которые смогли бы оцифровывать эту информацию. То же самое касается и наших ресурсов, - рассказал Дмитрий Лазарев.
Напомним, что Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что электронный документооборот по всему правительству и министерствам заработает до конца первого полугодия.
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Директор Центра предоставления административных услуг Николаева Дмитрий Лазарев заявил, что из-за недостатка средств КП «Городской информационно-вычислительный центр» остановил работы по оцифровке информации для Николаевского демографического реестра.
Об этом шла речь во время аппаратного совещания в мэрии Николаева, передаёт корреспондент НикВести.
Директор ЦНАПа отметил, что наполнение городского демографического реестра ведется только по обращениям заявителя, но из-за нехватки средств КП «Городской информационно-вычислительный центр» нет возможности выплачивать зарплаты работникам, которые должны проводить оцифровку.
— По наполнению реестра (городского демографического реестра, - прим) сейчас ведется работа только по обращениям заявителя и гражданина. Что касается просто оцифровывания, то работа приостановлена, в связи с тем, что нет в бюджете средств на взаимодействие с нашим коммунальным предприятием, которое возглавляет господин Богаченко (Евгений Богаченко директор КП «Городской информационно-вычислительный центр», - прим), и он не может содержать этих людей, которые смогли бы оцифровывать эту информацию. То же самое касается и наших ресурсов, - рассказал Дмитрий Лазарев.
Напомним, что Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что электронный документооборот по всему правительству и министерствам заработает до конца первого полугодия.