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Жительница Николаева Ксения Щиголь, которая в 2017 году перенесла трансплантацию сердца в Индии, нуждается в пересадке почки, и просит всех неравнодушных помочь в сборе средств для операции.
Об этом Ксения Щиголь сообщает на своей странице в Facebook.
С 2012 по 2014 год Ксения боролась с острым лейкозом, после 24 курсов химиотерапии, у девушки начались проблемы с сердцем, врачи поставили ей диагноз дилатационная кардиомиопатия. Позже выяснилось, что девушке нужна трансплантация сердца. 10 августа 2017 года Ксении Щиголь делают трансплантацию сердца в Индии.
В сентябре 2019 года Ксения заболела бронхитом, у нее начали отказывать почки. С октября 2019 года 3 раза в неделю Ксения проходит процедуру гемодиализа. Нужна пересадка почки, в феврале 2020 после сдачи всех необходимых анализов на совместимость, выясняется, что донором для Ксении может стать ее отец.
— 24 февраля едем с папой в Киев, в институт Шалимова на полное обследование и если все в порядке, то в марте 2020 будет трансплантация почки. Кто может помочь, буду безумно вам благодарна. Карта ПриватБанк 5168742719386090 Щиголь К. С. Я без вас не справлюсь, - сообщает Ксения Щиголь.
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Жительница Николаева Ксения Щиголь, которая в 2017 году перенесла трансплантацию сердца в Индии, нуждается в пересадке почки, и просит всех неравнодушных помочь в сборе средств для операции.
Об этом Ксения Щиголь сообщает на своей странице в Facebook.
С 2012 по 2014 год Ксения боролась с острым лейкозом, после 24 курсов химиотерапии, у девушки начались проблемы с сердцем, врачи поставили ей диагноз дилатационная кардиомиопатия. Позже выяснилось, что девушке нужна трансплантация сердца. 10 августа 2017 года Ксении Щиголь делают трансплантацию сердца в Индии.
В сентябре 2019 года Ксения заболела бронхитом, у нее начали отказывать почки. С октября 2019 года 3 раза в неделю Ксения проходит процедуру гемодиализа. Нужна пересадка почки, в феврале 2020 после сдачи всех необходимых анализов на совместимость, выясняется, что донором для Ксении может стать ее отец.
— 24 февраля едем с папой в Киев, в институт Шалимова на полное обследование и если все в порядке, то в марте 2020 будет трансплантация почки. Кто может помочь, буду безумно вам благодарна. Карта ПриватБанк 5168742719386090 Щиголь К. С. Я без вас не справлюсь, - сообщает Ксения Щиголь.