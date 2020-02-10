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В ночь с 9 на 10 февраля в Николаеве обрушилась стена аварийного дома по улице Георгия Гонгадзе, 30.
Об этом написала Юлия Юськевич в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.
— Улица Георгия Гонгадзе, 30. Сегодня ночью, с 9 на 10 февраля, было обрушение стены в двух местах. Дом аварийный уже очень давно, стоит в первый списках на ремонт. Но никто ничего не делает, ждут пока дом рухнет. Помогите!, - написала девушка.
В Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета в ответ на данную информацию сообщили, что ситуация находиться у них на контроле.
— Договор на капитальный ремонт дома по улице Гонгадзе, 30 заключен с ООО «Стройсервис Николаев». В связи с ухудшением состояния здания проектант вносит изменения по видам работ. В ближайшее время будет открыта декларация на начало работ. Сегодня проектант и подрядчик осмотрели разрушения, которые произошли. Ситуация на контроле, - ответили в Департаменте ЖКХ.
Напомним, что в Николаеве Департамент жилищно-коммунального хозяйства и ЖЭК «Забота» с 2007 года отказывают жильцам в ремонте разрушающегося дома по улице Фалеевская, 9.
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В ночь с 9 на 10 февраля в Николаеве обрушилась стена аварийного дома по улице Георгия Гонгадзе, 30.
Об этом написала Юлия Юськевич в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.
— Улица Георгия Гонгадзе, 30. Сегодня ночью, с 9 на 10 февраля, было обрушение стены в двух местах. Дом аварийный уже очень давно, стоит в первый списках на ремонт. Но никто ничего не делает, ждут пока дом рухнет. Помогите!, - написала девушка.
В Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета в ответ на данную информацию сообщили, что ситуация находиться у них на контроле.
— Договор на капитальный ремонт дома по улице Гонгадзе, 30 заключен с ООО «Стройсервис Николаев». В связи с ухудшением состояния здания проектант вносит изменения по видам работ. В ближайшее время будет открыта декларация на начало работ. Сегодня проектант и подрядчик осмотрели разрушения, которые произошли. Ситуация на контроле, - ответили в Департаменте ЖКХ.
Напомним, что в Николаеве Департамент жилищно-коммунального хозяйства и ЖЭК «Забота» с 2007 года отказывают жильцам в ремонте разрушающегося дома по улице Фалеевская, 9.