В ночь с 9 на 10 февраля в Николаеве обрушилась стена аварийного дома по улице Георгия Гонгадзе, 30.

Об этом написала Юлия Юськевич в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

— Улица Георгия Гонгадзе, 30. Сегодня ночью, с 9 на 10 февраля, было обрушение стены в двух местах. Дом аварийный уже очень давно, стоит в первый списках на ремонт. Но никто ничего не делает, ждут пока дом рухнет. Помогите!, - написала девушка.

В Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета в ответ на данную информацию сообщили, что ситуация находиться у них на контроле.

— Договор на капитальный ремонт дома по улице Гонгадзе, 30 заключен с ООО «Стройсервис Николаев». В связи с ухудшением состояния здания проектант вносит изменения по видам работ. В ближайшее время будет открыта декларация на начало работ. Сегодня проектант и подрядчик осмотрели разрушения, которые произошли. Ситуация на контроле, - ответили в Департаменте ЖКХ.

Напомним, что в Николаеве Департамент жилищно-коммунального хозяйства и ЖЭК «Забота» с 2007 года отказывают жильцам в ремонте разрушающегося дома по улице Фалеевская, 9.