Николаевский городской голова Александр Сенкевич недоволен тем, что чиновники различных городских служб игнорируют обращения горожан в Контакт Центр относительно тех или иных проблем.

Об этом шла речь во время аппаратного совещания в мэрии Николаева, передаёт корреспондент НикВести.

Мэр отметил, что он недоволен работой Контакт Центра 15-88 и результатами его сотрудничеством с городскими структурами. Он также пообещал провести совещание относительно переноса обращений граждан из группы в Facebook «Contact Center при Николаевском городском совете» в электронную систему для более качественного контроля.

— У меня есть серьезные обоснованные претензии к работе нашего Контакт Центра, который в реале - 15-88 и его сотрудничество с вашими структурами, и исполнение вашими структурами тех вопросов, которые поступают в эту систему. До конца этой недели соберем отдельное совещание, где отработаем возможность переноса фейсбучных сообщений из Контакт Центра (Contact Center при Николаевском городском совете - прим.) в электронную систему контроля сроков и так далее, - заявил Александр Сенкевич.

Мэр добавил, что некоторые городские службы игнорируют обращения граждан, а часть сообщений николаевцев остаются неотвеченными, что «людей только стервит».

— У нас есть оперативные вещи, есть средней срочности, есть те, которые ждут распределения бюджета. Понятное дело, что оставлять сообщения годами неотвеченные, а потом про них просто забывают - это не приводит ни к какому контролю. То, что там происходит, с одной стороны мы просим людей помочь, указывать, а некоторые службы просто игнорируют. Людей это только стервит, - подытожил Александр Сенкевич.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич поблагодарил жителей города, которые снимают на видео людей, которые выбрасывают мусор из авто и создают стихийные свалки, а также призвал горожан «присоединяться к этой теме».