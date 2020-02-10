С 12 февраля авиакомпания «Международные авиалинии Украины» увеличивает норму провоза животных в салоне до 10 килограмм.

Об этом сообщается на сайте МАУ.

— Мы добавили 2 килограмма к максимально разрешенной норме, действующей у большинства авиаперевозчиков, - сказано в сообщении авиакомпании

Отмечается, что вес контейнера с животным не должен превышать 10 килограмм, а габариты - 55х40х20 сантиметров.

— Один пассажир может перевозить не более одного контейнера с животным/и, - добавляют в МАУ.

Заказать и согласовать путешествие любимца следует минимум за 24 часа до вылета. Стоимость услуги остается без изменений.

Напомним, что с 16 января 2020 года у SkyUp Airlines вступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.