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С 12 февраля авиакомпания «Международные авиалинии Украины» увеличивает норму провоза животных в салоне до 10 килограмм.
Об этом сообщается на сайте МАУ.
— Мы добавили 2 килограмма к максимально разрешенной норме, действующей у большинства авиаперевозчиков, - сказано в сообщении авиакомпании
Отмечается, что вес контейнера с животным не должен превышать 10 килограмм, а габариты - 55х40х20 сантиметров.
— Один пассажир может перевозить не более одного контейнера с животным/и, - добавляют в МАУ.
Заказать и согласовать путешествие любимца следует минимум за 24 часа до вылета. Стоимость услуги остается без изменений.
Напомним, что с 16 января 2020 года у SkyUp Airlines вступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.
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С 12 февраля авиакомпания «Международные авиалинии Украины» увеличивает норму провоза животных в салоне до 10 килограмм.
Об этом сообщается на сайте МАУ.
— Мы добавили 2 килограмма к максимально разрешенной норме, действующей у большинства авиаперевозчиков, - сказано в сообщении авиакомпании
Отмечается, что вес контейнера с животным не должен превышать 10 килограмм, а габариты - 55х40х20 сантиметров.
— Один пассажир может перевозить не более одного контейнера с животным/и, - добавляют в МАУ.
Заказать и согласовать путешествие любимца следует минимум за 24 часа до вылета. Стоимость услуги остается без изменений.
Напомним, что с 16 января 2020 года у SkyUp Airlines вступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.