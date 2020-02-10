Из-за ремонта теплосетей на пересечении улиц Московская и проспекта Центрального 11 января Николаевская ТЭЦ временно отключит от тепла часть абонентов в центре города.

Об этом сообщается на Facebook-странице Николаевской ТЭЦ.

А из-за ремонта дефекта на улице Московской теплоснабжение прекратят 11 февраля с 09:00 до 23:00. К работе будет привлечена бригада в составе шести рабочих и шести единиц специальной техники.

Теплоснабжение будет отключено по следующим адресам:

– улица Адмиральская, 10, 10-а, 12, 16, 17-а, 18, 19, 21, 23, 24 (гимназия № 2), 37, 41; – улица Адмирала Макарова, 62-а (д / с №128); – у улица Большая Морская, 47 (музей Верещагина), 58 (д. милиции); – улица Даля, 1; – улица Декабристов, 4 («Проминвестбанк»), 4-а; – улица Дунаева, 36; – улица М. Морская, 3 (центр. бухгалтер.), 7 (гинекология), 23, 25, 34; – улица Московская, 4-а, 5, 7, 9 (библ.), 13, 16, 31, 33, 36, 42, 54-а, 56, 57-а (Таможня); – улица Набережная, 3, 5, 7, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6; – улица Никольская, 40, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 80; – улица Потемкинская, 34 (колледж культуры); – улица Пушкинская, 2; – улица Севастопольская, 1 (АТС), 2 (муз. уч.), 3; – улица Соборная, 2, 4, 12, 12-б (Бизнес-центр Украина); – улица Спасская, 32 (СБУ), 33, 40 (СБУ), 40-а (медчасть СБУ), 50, 52; – улица Фалеевская, 1, 3, 5 (муз. училище), 7 (ДХТ), 9-а, 9-б; – проспект Центральный, 79, 81, 84 (СШ № 13); – улица Чкалова, 33; – улица Шевченко, 64, 64-а, 67, 69, 69-а, 71 (ОСОУ), 75, 81; – улица Шнеерсона, 2, 2-а, 2-б, 4, 37.

Напомним, генеральный директор «Николаевской ТЭЦ» Юрий Кишко сообщил, что дефект теплосети на перекрестке улицы 3 Слободской и Пограничной, который нашли неделю назад, будет устранен завтра.