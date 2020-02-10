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Из-за ремонта теплосетей на пересечении улиц Московская и проспекта Центрального 11 января Николаевская ТЭЦ временно отключит от тепла часть абонентов в центре города.
Об этом сообщается на Facebook-странице Николаевской ТЭЦ.
А из-за ремонта дефекта на улице Московской теплоснабжение прекратят 11 февраля с 09:00 до 23:00. К работе будет привлечена бригада в составе шести рабочих и шести единиц специальной техники.
Теплоснабжение будет отключено по следующим адресам:
– улица Адмиральская, 10, 10-а, 12, 16, 17-а, 18, 19, 21, 23, 24 (гимназия № 2), 37, 41;
– улица Адмирала Макарова, 62-а (д / с №128);
– у улица Большая Морская, 47 (музей Верещагина), 58 (д. милиции);
– улица Даля, 1;
– улица Декабристов, 4 («Проминвестбанк»), 4-а;
– улица Дунаева, 36;
– улица М. Морская, 3 (центр. бухгалтер.), 7 (гинекология), 23, 25, 34;
– улица Московская, 4-а, 5, 7, 9 (библ.), 13, 16, 31, 33, 36, 42, 54-а, 56, 57-а (Таможня);
– улица Набережная, 3, 5, 7, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6;
– улица Никольская, 40, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 80;
– улица Потемкинская, 34 (колледж культуры);
– улица Пушкинская, 2;
– улица Севастопольская, 1 (АТС), 2 (муз. уч.), 3;
– улица Соборная, 2, 4, 12, 12-б (Бизнес-центр Украина);
– улица Спасская, 32 (СБУ), 33, 40 (СБУ), 40-а (медчасть СБУ), 50, 52;
– улица Фалеевская, 1, 3, 5 (муз. училище), 7 (ДХТ), 9-а, 9-б;
– проспект Центральный, 79, 81, 84 (СШ № 13);
– улица Чкалова, 33;
– улица Шевченко, 64, 64-а, 67, 69, 69-а, 71 (ОСОУ), 75, 81;
– улица Шнеерсона, 2, 2-а, 2-б, 4, 37.
Напомним, генеральный директор «Николаевской ТЭЦ» Юрий Кишко сообщил, что дефект теплосети на перекрестке улицы 3 Слободской и Пограничной, который нашли неделю назад, будет устранен завтра.
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Из-за ремонта теплосетей на пересечении улиц Московская и проспекта Центрального 11 января Николаевская ТЭЦ временно отключит от тепла часть абонентов в центре города.
Об этом сообщается на Facebook-странице Николаевской ТЭЦ.
А из-за ремонта дефекта на улице Московской теплоснабжение прекратят 11 февраля с 09:00 до 23:00. К работе будет привлечена бригада в составе шести рабочих и шести единиц специальной техники.
Теплоснабжение будет отключено по следующим адресам:
– улица Адмиральская, 10, 10-а, 12, 16, 17-а, 18, 19, 21, 23, 24 (гимназия № 2), 37, 41;
– улица Адмирала Макарова, 62-а (д / с №128);
– у улица Большая Морская, 47 (музей Верещагина), 58 (д. милиции);
– улица Даля, 1;
– улица Декабристов, 4 («Проминвестбанк»), 4-а;
– улица Дунаева, 36;
– улица М. Морская, 3 (центр. бухгалтер.), 7 (гинекология), 23, 25, 34;
– улица Московская, 4-а, 5, 7, 9 (библ.), 13, 16, 31, 33, 36, 42, 54-а, 56, 57-а (Таможня);
– улица Набережная, 3, 5, 7, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6;
– улица Никольская, 40, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 80;
– улица Потемкинская, 34 (колледж культуры);
– улица Пушкинская, 2;
– улица Севастопольская, 1 (АТС), 2 (муз. уч.), 3;
– улица Соборная, 2, 4, 12, 12-б (Бизнес-центр Украина);
– улица Спасская, 32 (СБУ), 33, 40 (СБУ), 40-а (медчасть СБУ), 50, 52;
– улица Фалеевская, 1, 3, 5 (муз. училище), 7 (ДХТ), 9-а, 9-б;
– проспект Центральный, 79, 81, 84 (СШ № 13);
– улица Чкалова, 33;
– улица Шевченко, 64, 64-а, 67, 69, 69-а, 71 (ОСОУ), 75, 81;
– улица Шнеерсона, 2, 2-а, 2-б, 4, 37.
Напомним, генеральный директор «Николаевской ТЭЦ» Юрий Кишко сообщил, что дефект теплосети на перекрестке улицы 3 Слободской и Пограничной, который нашли неделю назад, будет устранен завтра.