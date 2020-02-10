Львовская местная прокуратура №3 предъявила в суд иск, с требованием вернуть в собственность государства историческое здание на площади Рынок, 42.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Известно, что помещения площадью 147,8 квадратных метров и стоимостью 7 миллионов гривен находились ранее в коммунальной собственности, однако 23 октября 2015 года Франковский районный суд незаконно передал здание физического лица к Львовскому городскому совету и здание было передано в частную собственность.

— Прокуроры отметили, что здание находится в пределах исторического ареала и охраняется ЮНЕСКО. Поэтому, кассационный суд отменил предыдущие решения суда и постановил передать помещение в собственность государства, - сказано в сообщении.

Напомним, в Николаевской области прокуратура предъявила около 300 исков о возврате в госсобственность земель защитной полосы Черного моря и лиманов. Уже возвращено более 135 га стоимостью свыше 110 миллионов гривен.