Китайские и американские исследователи предполагают, что новый китайский коронавирус также распространяется через фекалии.

По словам ученых, диарея может быть вторичным путем передачи нового коронавируса. Об этом говорится исследовании симптомов коронавируса, передает AFP.

Так, 14 из 138 пациентов (10%) в больнице Ухань, которые были изучены в статье, первоначально жаловались на диарею и тошноту за один или два дня до развития лихорадки и затруднения дыхания.

Первый пациент в США с диагнозом 2019-nCoV в течение двух дней также испытывал проблемы с кишечником, впоследствии вирус был обнаружен в его фекалиях. Были и другие подобные случаи в Китае, хотя и нечастые. Из этого был сделан вывод о новом возможном пути передачи вируса от человека к человеку.

Отмечается, что новый вирус принадлежит к тому же семейству, что и SARS (Тяжёлый острый респираторный синдром или атипичная пневмония, - прим.). Передача SARS через фекалии привела к тому, что в 2003 году в жилом комплексе Amoy Gardens в Гонконге отравились сотни людей. Растущий поток теплого воздуха, исходящий из ванных комнат, загрязнил несколько квартир и был доставлен ветром в соседние здания комплекса.

«Но мы до сих пор не знаем, как долго этот вирус может выжить вне организма — к примеру, ВИЧ может выжить только около 30 минут — и к какому температурному диапазону чувствителен 2019-nCoV», — отметил Цзяю Ляо, биоинженер из Университета Калифорнии в Риверсайде.

По словам Дэвида Фисмана, эпидемиолога из Университета Торонто, распространение фекалий может создать новые проблемы для сдерживания распространения вируса, но, скорее всего, это станет проблемой лишь внутри больниц, которые могут стать «усилителями» эпидемии.

Ранее сообщалось, что в Брайтоне (Великобритания) закрыли больницу после подтверждения заражения коронавирусом одного из сотрудников медучреждения.