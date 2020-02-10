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В Министерство здравоохранения поступила информация о том, что в некоторых регионах Украины гостиницы отказываются поселять китайцев из-за угрозы коронавируса.
Об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин во время брифинга, пишет УНИАН.
По его убеждению, средства массовой информации должны успокаивать общественность в таких ситуациях.
— Чтобы у нас не порождалась определенная ксенофобия в отношении китайской народности. Потому что мы уже имеем некоторые сообщения из областей, где отказывают таким лицам даже в поселении в определенных гостиницах, - подчеркнул Игорь Кузин.
По его словам, подобное поведение - недопустимо.
— Это недопустимо. Основа любой защиты - спокойствие, рациональное мышление, упор на определенную доказательную базу, - заявил и.о. гендиректора ЦОЗ.
Ранее сообщалось, что Китай выделит более 10,2 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.
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В Министерство здравоохранения поступила информация о том, что в некоторых регионах Украины гостиницы отказываются поселять китайцев из-за угрозы коронавируса.
Об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин во время брифинга, пишет УНИАН.
По его убеждению, средства массовой информации должны успокаивать общественность в таких ситуациях.
— Чтобы у нас не порождалась определенная ксенофобия в отношении китайской народности. Потому что мы уже имеем некоторые сообщения из областей, где отказывают таким лицам даже в поселении в определенных гостиницах, - подчеркнул Игорь Кузин.
По его словам, подобное поведение - недопустимо.
— Это недопустимо. Основа любой защиты - спокойствие, рациональное мышление, упор на определенную доказательную базу, - заявил и.о. гендиректора ЦОЗ.
Ранее сообщалось, что Китай выделит более 10,2 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.