Кабинет министров направил еще 163 миллиона гривен на погашение задолженности по заработной плате перед шахтерами.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Телеграмм-канале

Речь идет о десяти предприятиях: ГП «Шахта им. М. С. Сургая», ГП «Ш/у» Южнодонбасское № 1», ГП «Мирноградуголь», ГП «Селидовуголь», ГП «Торецквуголь», ГП «Первомайскуголь», ПАО «Лисичанскуголь», ГП «Львовуголь», ГП «Волыньуголь».

Алексей Гончарук также отметил, что в бюджете-2020 предусмотрено почти 2 миллиарда гривен на выплату заработной платы и погашения задолженности работникам угольной отрасли.

Напомним, первый транш Государственная казначейская служба Украины перечислила 5 февраля.