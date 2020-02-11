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Кабинет министров направил еще 163 миллиона гривен на погашение задолженности по заработной плате перед шахтерами.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Телеграмм-канале
Речь идет о десяти предприятиях: ГП «Шахта им. М. С. Сургая», ГП «Ш/у» Южнодонбасское № 1», ГП «Мирноградуголь», ГП «Селидовуголь», ГП «Торецквуголь», ГП «Первомайскуголь», ПАО «Лисичанскуголь», ГП «Львовуголь», ГП «Волыньуголь».
Алексей Гончарук также отметил, что в бюджете-2020 предусмотрено почти 2 миллиарда гривен на выплату заработной платы и погашения задолженности работникам угольной отрасли.
Напомним, первый транш Государственная казначейская служба Украины перечислила 5 февраля.
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Кабинет министров направил еще 163 миллиона гривен на погашение задолженности по заработной плате перед шахтерами.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Телеграмм-канале
Речь идет о десяти предприятиях: ГП «Шахта им. М. С. Сургая», ГП «Ш/у» Южнодонбасское № 1», ГП «Мирноградуголь», ГП «Селидовуголь», ГП «Торецквуголь», ГП «Первомайскуголь», ПАО «Лисичанскуголь», ГП «Львовуголь», ГП «Волыньуголь».
Алексей Гончарук также отметил, что в бюджете-2020 предусмотрено почти 2 миллиарда гривен на выплату заработной платы и погашения задолженности работникам угольной отрасли.
Напомним, первый транш Государственная казначейская служба Украины перечислила 5 февраля.