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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в тестовом режиме запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия. Номер 1547.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что проект горячей линии важен, так как в Украине каждая шестая женщина пережила по крайней мере одну из форм домашнего насилия.
— Во-первых, проект действительно важен. По данным ООН каждый шестой женщина в Украине пережила по крайней мере одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев. От 1 до 3 млн детей в Украине становятся свидетелями или жертвами домашнего насилия, - говорится в сообщении.
Министр добавил, что горячая линия была достаточно быстро запущена и было сэкономлено около 25 миллионов гривен бюджетных средств.
— Во-вторых, мне нравится, что мы запустили этот проект по новому принципу - на общей платформе. Благодаря этому мы запустили линию достаточно быстро и сэкономили около 25 миллионов гривен бюджетных средств, изначально планировали потратить на создание отдельного колл-центра, - говорится в сообщении.
Напомним, что в течение 2019 года в подразделения полиции Николаевской области поступило 5812 заявлений и сообщений о совершении домашнего насилия.
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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в тестовом режиме запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия. Номер 1547.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что проект горячей линии важен, так как в Украине каждая шестая женщина пережила по крайней мере одну из форм домашнего насилия.
— Во-первых, проект действительно важен. По данным ООН каждый шестой женщина в Украине пережила по крайней мере одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев. От 1 до 3 млн детей в Украине становятся свидетелями или жертвами домашнего насилия, - говорится в сообщении.
Министр добавил, что горячая линия была достаточно быстро запущена и было сэкономлено около 25 миллионов гривен бюджетных средств.
— Во-вторых, мне нравится, что мы запустили этот проект по новому принципу - на общей платформе. Благодаря этому мы запустили линию достаточно быстро и сэкономили около 25 миллионов гривен бюджетных средств, изначально планировали потратить на создание отдельного колл-центра, - говорится в сообщении.
Напомним, что в течение 2019 года в подразделения полиции Николаевской области поступило 5812 заявлений и сообщений о совершении домашнего насилия.