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На сегодняшний день на наличие китайского коронавируса 2019-nCoV в Украине проверяют пять человек.
Об этом сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая во время своего брифинга, посвященного ситуации с распространением коронавируса, трансляция которого велась на странице ведомства в Facebook..
— На сегодня у нас есть постоянный мониторинг лиц, возвращающихся из Китая. Мы с ними постоянно на телефонной связи, они знают симптомы, куда надо обращаться. Сейчас есть три человека, которые вернулись из Китая и обратились за помощью. У них и еще у двух лиц, которые контактировали с ними, взяты материалы для обследования и исследования. То есть на сегодня (11 февраля, - прим.) есть 5 человек, которых мы проверяем на коронавирус, - сказала Зоряна Скалецкая.
Напомним, что число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае увеличилось за сутки на 108 человек.
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На сегодняшний день на наличие китайского коронавируса 2019-nCoV в Украине проверяют пять человек.
Об этом сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая во время своего брифинга, посвященного ситуации с распространением коронавируса, трансляция которого велась на странице ведомства в Facebook..
— На сегодня у нас есть постоянный мониторинг лиц, возвращающихся из Китая. Мы с ними постоянно на телефонной связи, они знают симптомы, куда надо обращаться. Сейчас есть три человека, которые вернулись из Китая и обратились за помощью. У них и еще у двух лиц, которые контактировали с ними, взяты материалы для обследования и исследования. То есть на сегодня (11 февраля, - прим.) есть 5 человек, которых мы проверяем на коронавирус, - сказала Зоряна Скалецкая.
Напомним, что число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае увеличилось за сутки на 108 человек.