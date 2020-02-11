В Николаевской областной клинической больнице после ночного дождя вновь затопило отделение гематологии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ксения Щиголь.

Как сообщалось ранее, в ночь с 5 на 6 февраля из-за дождя затопило отделение гематологии, которое находится на 4 этаже Николаевской областной клинической больницы. На место приезжали представители компании «Антарес-Буд». Осмотрев помещение, специалисты признали причастность фирмы к протеканию воды и гарантировали устранение недостатков в течение недели. Также представители подрядчика пообещали возместить убытки.

По словам Ксении Щиголь спустя почти неделю подрядчик к работам так и не приступил, а сегодняшний дождь усугубил ситуацию.

— Рабочих на крыше нет. Сегодня дождь и все опять течет. Вода капает прямо на головы пациентам. Медицинский персонал вынужден тратить свое рабочее время на вытирание полов и смену емкостей, а могли бы это время уделять тяжелобольным людям. Одного тяжелого парня перевели в отделение сосудистой хирургии, а других людей переводить некуда! Посмотрите на эти фото.Это ведь прсто кошмар, - написала Ксения Щиголь.

По словам Ксении Щиголь на имя главы Николаевской ОГА Александра Стадника и главы Николаевского областного совета Викторию Москаленко ОО «Национальное движение за транплантацию» отправило письма с просьбой исклюсить фирму «Антарес-Буд» из участников аукциона на ремонт гематологического отделения больницы.

Ранее сообщалось, что в Николаевской областной клинической больнице, крышу которой затопило дождем из-за того, что ее оставили открытой, пострадало отделение гематологии, в котором лечат больных раком крови. Стены палат покрылись плесенью, а с потолков течет вода.

Напомним, в августе 2019 года жительница Николаева Елена Запорожченко обратилась к Павлу Георгиеву с просьбой как можно скорее начать ремонт в отделении гематологии Николаевской областной клинической больницы. В августе 2019 года в комментарии НикВести начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев заявил, что отделение гематологии в Николаевской областной клинической больнице, возможно, начнут ремонтировать в октябре месяце 2019 года.

В феврале 2019 года начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Павел Георгиев провел оперативное совещание с главным врачом областной клинической больницы Петром Рымарем и заведующим гематологическим отделением больницы Станиславом Никулиным. Во время которого заявил, что руководством области сделано все необходимое для подготовки проекта капитального ремонта гематологического отделения областной клинической больницы.