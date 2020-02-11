Суд назначил прохождение судебно-психиатрической экспертизы Артуру Вацману, одному из обвиняемых в убийстве девушки на Аляудском спуске в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Сообщается, что на судебное заседание не явились свидетели, которых еще не допросили по данному делу. В связи с этим, с целью экономии время, суд планировал приступить к допросу обвиняемых, однако обвиняемый в разбойном нападении Иван Пигарев и обвиняемый в убийстве Артур Вацман отказались от дачи показаний. В свою очередь, 20-летняя обвиняемая в разбойном нападении Елизавета Семерикова заявила, что даст показания только после допроса свидетелей, которых не явились на заседание.

Прокурор ходатайствовал о принудительном приводе одного из свидетелей, сторона защиты обвиняемых подала аналогичное ходатайство в отношении другого свидетеля. Однако, поскольку в материалах дела отсутствует информация об уведомлении свидетелей о времени и месте судебного заседания, в суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Кроме этого, защитник обвиняемого Артура Вацмана ходатайствовал о назначении его клиенту судебно-психиатрической экспертизы, чтобы выяснить страдал ли обвиняемый на время совершения уголовного преступления психическим расстройством, в результате которого он не мог осознавать или руководить своими действиями.

Отмечается, что суд удовлетворил указанное ходатайство и в заседании был объявлен перерыв.

Как известно, в ночь на 1 августа по улице 2-я Набережная в Николаеве была убита женщина. Потерпевшей Щербань нанесли несколько ударов металлическим предметом по голове, чем вызвали многочисленные телесные повреждения. От полученных травм потерпевшая скончалась. В дальнейшем злоумышленники, завладев имуществом потерпевшей, а именно: золотыми украшениями, часами, мобильным телефоном, скрылись с места преступления. Спустя пару дней в Одессе полиция задержала троих одесситов, подозреваемых в ее убийстве - Ивана Пигарева, Артура Вацмана, а также Елизавету Семерикову.

Один из подозреваемых в убийстве девушки на Аляудском спуске, Артур Вацман, рассказал, что девушку убил его знакомый Иван Пигарев, ударив ее несколько раз кусачками по голове. Также стало известно, что обвиняемый Артур Вацман за пару дней до убийства приглашал на свидание еще одну девушку, но та отказалась.