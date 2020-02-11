В 2019 году в Николаевской области жители пользовались троллейбусами и трамваями реже, чем в 2018 году.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Николаевской области.

На Николаевщине услугами электротранспорта в прошлом году воспользовались 40 миллионов 400 тысяч человек человек. Это 31,4% всех пассажиров. Количество пассажиров, перевезенных троллейбусами, уменьшилось на 21,7%, а трамваями уменьшилось на 9%.

Всеми видами транспорта выполнен пассажирооборот в объеме 1,4 миллиарда пассажиров на километр, что на 8,5% меньше 2018 года, и перевезено 128 миллионов 600 тысяч пассажиров, что на 4,8% меньше 2018.

Ранее сообщалось, что 6 февраля, депутаты Николаевского горсовета провалили голосование за выделение КП «Николаевэлектротранс» финансовой помощи в размере 10 миллионов гривен, необходимых для погашения долгов по зарплате и оплаты за электричество. Это требуется для согласования вопроса получения кредита от ЕБРР.