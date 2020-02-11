Эвакуация украинцев из Уханя в связи со вспышкой коронавируса в Китае пройдет после того, как будут исключены все возможные риски занесения коронавируса в Украину.

Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, передает пресс-служба министерства.

По ее словам, необходимо подготовить место для приема эвакуированных. Оно должно соответствовать всем необходимым требованиям и рекомендациям, которые были предоставлены командой эпидемиологов.

— Украина проводит все необходимые подготовительные мероприятия: мониторинг готовности медицинских учреждений для лечения и изоляции лиц в случае обнаружения в них Уханська коронавируса, - отметила Министр Зоряна Скалецкая.

Правительство приняло распоряжение, которым был создан оперативный штаб под личным руководством Премьер-министра.

Вчера на оперативном штабе были рассмотрены вопросы подходов к эвакуации граждан Украины из провинции Хубэй. Эти люди будут размещаться в изоляцию на 14 дней.

Напомним, что подтвержденных случаев заражения коронавирусом больше 40 тысяч.