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В Николаеве и области к вечеру ожидается усиление ветра, ночью мокрый снег и дождь, а к утру - гололёд.
Об этом сообщает Николаевский гидрометеорологический центр.
— Погодные условия не дают покоя. После дневного временного затишья, западный ветер вновь усилится до 15-20 м/с. 12 февраля ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9 ° тепла, в Николаеве ночью 0-2° тепла, днем 6-8° тепла.
Как сообщалось, 11 февраля, из-за приближения циклона Sabine на Николаевщине ожидались сильные порывы ветра и дождь с мокрым снегом.
Напомним, что 23 января в Николаеве выпал первый за эту зиму снег.
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В Николаеве и области к вечеру ожидается усиление ветра, ночью мокрый снег и дождь, а к утру - гололёд.
Об этом сообщает Николаевский гидрометеорологический центр.
— Погодные условия не дают покоя. После дневного временного затишья, западный ветер вновь усилится до 15-20 м/с. 12 февраля ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9 ° тепла, в Николаеве ночью 0-2° тепла, днем 6-8° тепла.
Как сообщалось, 11 февраля, из-за приближения циклона Sabine на Николаевщине ожидались сильные порывы ветра и дождь с мокрым снегом.
Напомним, что 23 января в Николаеве выпал первый за эту зиму снег.