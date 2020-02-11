В ближайшее время в собственность Николаевского городского совета передадут спорткомплекс «Зоря».

Об этом сообщают в пресс-службе ОГА.

В сообщении отмечается, что сегодня 11 февраля, состоялось совещание с участием заместителя председателя Николаевской ОГА Александра Трайтли, руководительницы патронатной службы главы облгосадминистрации аппарата облгосадминистрации Марины Волошенюк, директора ГП «НПКГ«Зоря-Машпроект»Дениса Гордиенко, первого заместителя Николаевского городского головы Владимира Крыленко, начальника управления по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета Олега Машкина и начальника управления коммунального имущества Николаевской городского совета Мкртич Мкртчян, в ходе совещания, Денис Гордиенко отметил, что предприятие выполнило договоренности, достигнутые во время прошлой встречи. Так, ГП «НПКГ«Зоря-Машпроект» получило согласование ГК «Укрооборонпром» и подготовило обновленную экспертную оценку стоимости спорткомплекса.

Отметим, что ГП «НПКГ«Зоря-Машпроект» обязалось передать Николаевскому городскому совету 5 миллионов гривен для проведения ремонтных работ в спортивном комплексе после принятия его в коммунальную собственность.

По результатам совещания еще раз определены пошаговые действия каждой из сторон - участников передачи. Передача спорткомплекса в коммунальную собственность Николаевского городского совета состоится ближайшее время.

Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич в очередной раз заявил, что спорткомплекс «Зоря» - «Машпроект» в скором времени будет предан в коммунальную собственность города.