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Президент Владимир Зеленский считает, что за один обмен вернуть всех наших пленных не получится, так как их больше 200.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— У нас сейчас там длинные списки. Их нужно разбивать. На той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за раз их всех вернуть невозможно, из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов. В этом направлении мы продвигаемся, - заявил Владимир Зеленский.
В начале февраля Зеленский заявил, что ожидает в ближайшее время согласования списков для возвращения пленных украинцев с временно оккупированных территорий.
По его словам, переговоры по обмену продолжаются по двум направлениям: в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы в отношении лиц, находящихся за решеткой и в подвалах ОРДЛО, и с Россией (большинство заложников - крымские татары). Он отметил, что в Минске украинская сторона уже отдала в работу свой список.
Напомним, что в Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что согласование новых списков для обмена начнется уже в январе, а сам обмен может состояться до конца этой зимы.
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Президент Владимир Зеленский считает, что за один обмен вернуть всех наших пленных не получится, так как их больше 200.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— У нас сейчас там длинные списки. Их нужно разбивать. На той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за раз их всех вернуть невозможно, из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов. В этом направлении мы продвигаемся, - заявил Владимир Зеленский.
В начале февраля Зеленский заявил, что ожидает в ближайшее время согласования списков для возвращения пленных украинцев с временно оккупированных территорий.
По его словам, переговоры по обмену продолжаются по двум направлениям: в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы в отношении лиц, находящихся за решеткой и в подвалах ОРДЛО, и с Россией (большинство заложников - крымские татары). Он отметил, что в Минске украинская сторона уже отдала в работу свой список.
Напомним, что в Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что согласование новых списков для обмена начнется уже в январе, а сам обмен может состояться до конца этой зимы.