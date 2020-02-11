Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал в марте начало работы автоматической системы фиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом он рассказал во время встречи, посвященной дорога, передает пресс-служба министерства.

— В тестовом режиме система начнет работать в марте 2020 года. Уже приобретен центр автоматизированной обработки данных, программное обеспечение, 30 комплексов автоматической фиксации нарушений, - отметил министр.

Также Владислав Криклий рассказал, что в 2020 году на строительство инфраструктуры безопасности предусмотрено 1,5 миллиарда гривен расходов из Дорожного фонда. По его словам, такая сумма позволит построить и обустроить 35 развязок кольцевого типа, 20 разноуровневых пешеходных переходов, 500 пешеходных переходов в местах с наибольшей концентрацией ДТП, автономное освещение 500 пешеходных переходов, а также ликвидировать 16 мест концентрации ДТП и установить светофоры «по требованию» на нерегулируемых пешеходных объектах, дорожные знаки с подсветкой и сигнальными лампами.

Министр добавил, что стратегическая задача министерства – уменьшить аварийность на дорогах на 30%.

Напомним, ранее Владислав Криклий сообщал, что в этом году в Украине заработает 250 комплексов автоматической фиксации.