Николаевские ученые присоединились к протесту против строительства компанией «Нибулон» зернового терминала в микрорайоне Матвеевка. Археологи сообщили, что участок, на котором планируют строить объект, включен в Реестр памятников археологии, культуры и искусства, а также является уникальным в Восточной Европе археологическим наследием.

Об этом они рассказали журналистам программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Археолог, специалист по среднему бронзовому веку Василий Никитин сообщил, что первые экспедиции на этом месте начали работать в середине прошлого века. Также он подчеркнул, что поселение «Матвеевка-1» является уникальным, поскольку это первое подобное поселение, открытое в Восточной Европе.

— Во-первых, это своеобразный зимник скотоводческих племен катакомбной культуры, которая существовала примерно 4,5 тысячи лет назад. На этом месте были открыты три постройки. И постройки, и само поселение являются очень уникальными. Во время раскопок здесь обнаружили огромное количество орудий труда, бытовых предметов, — отметил Василий Никитин.

Старший сотрудник Госинспекции по охране памятников культуры в Николаевской области Иван Снитко рассказал, что в 1971 году Николаевским областным советом народных депутатов поселение было взято под охрану государства.

— В 1950-60, почти до 70-х, поселение было частично разрушено известняковым карьером. После того, как территорию признали памятником археологии, работы на карьере были остановлены. Несмотря на то, что из-за карьера часть была разрушена, тем не менее сохранились участки с хорошим культурным слоем, — рассказал историк.

Археологи отметили, что будут настаивать на том, чтобы на участке продолжились исследования.

— Это поселение раскрыто наполовину, значительная часть не исследована. У нас вызывает беспокойство, что господин Вадатурский, несмотря на закон об охране археологического наследия, начнет посягать на эту территорию. Нам тогда придется «скрестить мечи», — отметил Василий Никитин.

Как известно, компания «Нибулон» планирует строительство нового перегрузочного терминала по отгрузке зерновых и масличных культур на речной транспорт «Нибулона» с объемом единовременного хранения 120 тысяч тонн зерна, а также площадки отстоя грузового автотранспорта возле этого терминала. Новые объекты портовой инфраструктуры компания хочет разместить около жилых домов на въезде в микрорайон Матвеевка на площади около 8 гектаров земли.

18 октября прошлого года компания провела в Матвеевке общественные слушания, в ходе которых николаевцы дали согласие на строительство нового терминала в их микрорайоне.

Однако в конце октября жители Матвеевки собрали несколько сотен подписей против намерений «Нибулона» построить перегрузочный терминал, подчеркнув, что общественные слушания были проведены в нарушение Порядка проведения общественных слушаний, утвержденного Постановлением №555 от 25 мая 2011 года Кабинета Министров Украины.

В свою очередь, генеральный директор«Нибулона» Алексей Вадатурский пообещал, что жители микрорайона не почувствуют неудобств от строительства зернового терминала и отстойника для фур около него.