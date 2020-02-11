Экспериментальная вакцина против коронавируса нового типа тестируется на животных.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Вакцина mRNA была разработана совместно Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний, базирующейся в Шанхае школой медицины при Университете Тунцзи и компанией Stermirna Therapeutics Co., Ltd. Образцы вакцины были введены 100 с лишним мышам в воскресенье.

В центре предупредили, что тестирование на животных – это очень ранняя стадия разработки вакцины, и что предстоит еще сделать много шагов, прежде чем она будет готова для использования на людях.

Проведение тестов на мышах является только начальной проверкой экспериментальной вакцины. Дальше будут проводиться испытания на токсичность на более крупных животных, таких как обезьяны, чтобы обеспечить безопасность вакцины при ее применении на людях в клинических условиях.

Цикл разработки и производства вакцины mRNA короче, чем у традиционных вакцин, поскольку ряд исследовательских институтов и компаний по всему миру направляет усилия на разработку вакцин и препаратов против коронавируса нового типа.