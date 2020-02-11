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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому китайскому коронавирусу официальное название Covid-19 (Сoronavirus disease 2019).
Об этом говорится в Twitter ВОЗ.
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому китайскому коронавирусу официальное название Covid-19 (Сoronavirus disease 2019).
Об этом говорится в Twitter ВОЗ.