|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|07:02
|Заход солнца:
|17:10
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:16
|Заход солнца:
|17:08
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.29 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.39 грн
|26.89 грн
Южнокорейская компания Samsung сегодня, 11 февраля, в американском городе Сан-Франциско презентовала новый смартфон Galaxy Z Flip со складывающимся экраном.
Об этом сообщается на сайте Samsung.
Новый смартфон в разложенном состоянии имеет 6,7-дюймовый AMOLED-экраном с уменьшенным синим цветом. Дисплей состоит из очень тонкого стекла, что позволяет ему сгибаться без ущерба для изображения. Номинальная емкость батареи составляет 3200 мАч. Он будет доступен в трех цветах - черном, золотом и фиолетовом.
Продажи Galaxy Z Flip в США стартуют 14 февраля. Минимальная цена составляет 1380 долларов.
Также Samsung представила еще один новый смартфон Galaxy S20 с поддержкой 5G. Данная модель будет доступна в трех разновидностях - стандартный Galaxy S20, Galaxy S20 Plus с увеличенным экраном, а также максимальная версия Galaxy S20 Ultra. Предварительные продажи стартуют 21 февраля.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Южнокорейская компания Samsung сегодня, 11 февраля, в американском городе Сан-Франциско презентовала новый смартфон Galaxy Z Flip со складывающимся экраном.
Об этом сообщается на сайте Samsung.
Новый смартфон в разложенном состоянии имеет 6,7-дюймовый AMOLED-экраном с уменьшенным синим цветом. Дисплей состоит из очень тонкого стекла, что позволяет ему сгибаться без ущерба для изображения. Номинальная емкость батареи составляет 3200 мАч. Он будет доступен в трех цветах - черном, золотом и фиолетовом.
Продажи Galaxy Z Flip в США стартуют 14 февраля. Минимальная цена составляет 1380 долларов.
Также Samsung представила еще один новый смартфон Galaxy S20 с поддержкой 5G. Данная модель будет доступна в трех разновидностях - стандартный Galaxy S20, Galaxy S20 Plus с увеличенным экраном, а также максимальная версия Galaxy S20 Ultra. Предварительные продажи стартуют 21 февраля.