Южнокорейская компания Samsung сегодня, 11 февраля, в американском городе Сан-Франциско презентовала новый смартфон Galaxy Z Flip со складывающимся экраном.

Об этом сообщается на сайте Samsung.

Новый смартфон в разложенном состоянии имеет 6,7-дюймовый AMOLED-экраном с уменьшенным синим цветом. Дисплей состоит из очень тонкого стекла, что позволяет ему сгибаться без ущерба для изображения. Номинальная емкость батареи составляет 3200 мАч. Он будет доступен в трех цветах - черном, золотом и фиолетовом.

Продажи Galaxy Z Flip в США стартуют 14 февраля. Минимальная цена составляет 1380 долларов.

Также Samsung представила еще один новый смартфон Galaxy S20 с поддержкой 5G. Данная модель будет доступна в трех разновидностях - стандартный Galaxy S20, Galaxy S20 Plus с увеличенным экраном, а также максимальная версия Galaxy S20 Ultra. Предварительные продажи стартуют 21 февраля.