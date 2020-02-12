Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о старте в марте текущего года нового набора астронавтов поколения Artemis.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте NASA.

— NASA объявляет о приеме заявок со 2 по 31 марта на участие в отборе астронавтов поколения Artemis, чтобы управлять космическими кораблями, которые отправятся в разные уголки космоса, расширить изведанные границы в рамках миссий Artemis и за их пределами, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас у NASA есть 48 действующих астронавтов, однако Управлению потребуется больше.

Напомним, основатель космической компании SpaceX Илон Маск обнародовал свои планы на будущую человеческую колонию на Марсе.