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«Air Serbia» открыла продажу билетов на рейсы Львов-Белград, которые начнут выполняться с 5 июня.
Об этом сообщается на avianews.com.
Рейсы внесены в расписание с частотой четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам в ночное время.
Вылеты из Львова в 04:25 по пятницам и в 04:40 в остальные дни, вылеты из Белграда - в 00:30. Время в пути составит 1 час 50 минут.
Отмечается, что опубликованное расписание позволит Air Serbia стыковать львовский рейс с утренним разлетом своих самолетов в города Европы и вечерним их прилетом обратно.
Минимальная цена авиабилетов на прямые рейсы Львов-Белград составляет 258 долларов в обе стороны с учетом перевозки только ручной клади.
Сейчас «Air Serbia» летает из Белграда в Киев. В зимнем расписании 2019/2020 годов авиакомпания выполняет два еженедельных рейса в Борисполь. С летнего расписания 2020 года, которое начнется в конце марта, частота будет восстановлена до трех рейсов в неделю, как это было летом 2019 года.
Напомним, украинская авиакомпания «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.
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«Air Serbia» открыла продажу билетов на рейсы Львов-Белград, которые начнут выполняться с 5 июня.
Об этом сообщается на avianews.com.
Рейсы внесены в расписание с частотой четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам в ночное время.
Вылеты из Львова в 04:25 по пятницам и в 04:40 в остальные дни, вылеты из Белграда - в 00:30. Время в пути составит 1 час 50 минут.
Отмечается, что опубликованное расписание позволит Air Serbia стыковать львовский рейс с утренним разлетом своих самолетов в города Европы и вечерним их прилетом обратно.
Минимальная цена авиабилетов на прямые рейсы Львов-Белград составляет 258 долларов в обе стороны с учетом перевозки только ручной клади.
Сейчас «Air Serbia» летает из Белграда в Киев. В зимнем расписании 2019/2020 годов авиакомпания выполняет два еженедельных рейса в Борисполь. С летнего расписания 2020 года, которое начнется в конце марта, частота будет восстановлена до трех рейсов в неделю, как это было летом 2019 года.
Напомним, украинская авиакомпания «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.