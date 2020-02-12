Об этом сообщает Громадське со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

— Нам не нужно много времени для подготовки к вылету. Наш самолет готов, экипаж тоже. Самолет вылетит в 5 утра сразу после того, как мы получим команду от Минздрава. Сейчас точной даты нет. Предварительно говорилось, что рейс будет на этой неделе, но конкретной даты и времени нет. Как только самолет вылетит – Минздрав совместно со SkyUp даст брифинг, где и сообщим все детали эвакуации», – отметили в компании.

Также в SkyUp объяснили, что самолет будет один и он совершит остановку в городе Алматы. Точную продолжительность этого полета сообщить не могут.

Напомним, Украина ведет переговоры с властями Китая относительно эвакуации украинцев из китайского города Ухань, где вспыхнул новый смертельный коронавирус.