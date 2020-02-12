В рейтинге прозрачности 100 крупнейших городов Украины за 2019 год Николаев занял 24 место, набрав 56,3 балла.

Об этом свидетельствуют данные исследования общественной организации Transparency International Ukraine.

Рейтинг прозрачности 100 крупнейших городов Украины за 2019 год был составлен по 86 индикаторам в 14 сферах. В частности, учитывались финансовая и бюджетная сферы, закупки, коммунальная политика, образование, социальные услуги, информация о работе местных властей, инвестиции и экономическое развитие.

В пятерку лидеров рейтинга вошли такие города, как Дрогобыч (79,1 балл), Покров (79,1 балл), Тернополь (76 баллов), Мариуполь (74,6 баллов) и Винница (74,2 балла).

Также в рейтинг прозрачности городов Украины от Николаевской области вошли Южноукраинск, который занял 78 место, и Первомайск, который занял 91 позицию.

Последние места в рейтинге 100 городов заняли Подольск (21,4 балла), Стрый (20,1 балл), Конотоп (19,6 баллов), Светловодск (19,2 бала) и Новомосковск (18,1 балл).

При этом стоит отметить, что общий средний показатель прозрачности по городам улучшился на 4,3% по сравнению с 2018 годом и составляет 45,7 балла.

Отмечается, что в целом большинство городов Украины из года в год показывают все лучшие результаты. Средний нынешний прирост составляет 8,6 балла. В то же время 8 городов в 2019 добавили к своим предыдущим показателям более 20 баллов.

Напомним, что по результатам исследования «Индекса прозрачности органов местного самоуправления за 2018 год» Николаев занял 20-е место среди 24 городов Украины.