|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:02
|Заход солнца:
|17:10
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:16
|Заход солнца:
|17:08
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.29 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.39 грн
|26.89 грн
Кабинет Министров Украины утвердил межправительственное соглашение об отмене виз с Маршалловыми островами.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
— Вводим безвизовый режим с Республикой Маршалловы острова, - написал Гончарук.
По его словам, украинцы смогут въезжать на Маршалловы острова без виз на 90 дней в течение 180 дней. То же самое могут сделать граждане Маршалловых островов.
— Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления Соглашения в силу, - отметил он.
Стоит отметить, что Маршалловы острова находятся в Тихом океане и в Украине нет сообщения с этим государством. Перелет длиться более 30 часов и для того, чтобы попасть на острова необходимо осуществить несколько пересадок.
Напомним, что Кабинет министров в течение следующих пяти лет планирует расширить перечень стран с безвизовым режимом для украинцев.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Кабинет Министров Украины утвердил межправительственное соглашение об отмене виз с Маршалловыми островами.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
— Вводим безвизовый режим с Республикой Маршалловы острова, - написал Гончарук.
По его словам, украинцы смогут въезжать на Маршалловы острова без виз на 90 дней в течение 180 дней. То же самое могут сделать граждане Маршалловых островов.
— Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления Соглашения в силу, - отметил он.
Стоит отметить, что Маршалловы острова находятся в Тихом океане и в Украине нет сообщения с этим государством. Перелет длиться более 30 часов и для того, чтобы попасть на острова необходимо осуществить несколько пересадок.
Напомним, что Кабинет министров в течение следующих пяти лет планирует расширить перечень стран с безвизовым режимом для украинцев.