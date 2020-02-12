Кабинет Министров Украины утвердил межправительственное соглашение об отмене виз с Маршалловыми островами.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

— Вводим безвизовый режим с Республикой Маршалловы острова, - написал Гончарук.

По его словам, украинцы смогут въезжать на Маршалловы острова без виз на 90 дней в течение 180 дней. То же самое могут сделать граждане Маршалловых островов.

— Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления Соглашения в силу, - отметил он.

Стоит отметить, что Маршалловы острова находятся в Тихом океане и в Украине нет сообщения с этим государством. Перелет длиться более 30 часов и для того, чтобы попасть на острова необходимо осуществить несколько пересадок.

Напомним, что Кабинет министров в течение следующих пяти лет планирует расширить перечень стран с безвизовым режимом для украинцев.