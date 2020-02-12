В Николаеве отремонтируют разрушающийся дом по улице Георгия Гонгадзе. На время выполнения людей планируют временно переселить в коммунальные общежития.

Об этом идет речь в сюжете канала Миколаїв.UA.

Заместитель департамента ЖКХ Александр Репин сообщил, что на сегодняшний день проект ремонта дома уже прошел экспертизу и подрядчик будет приступать к выполнению работ. Он также отметил, что стоимость работ оценивается в 3 миллиона гривен.

— Проект ремонта уже готов и прошел проверки. Работы будут проводить во втором подъезде, именно он в аварийном состоянии. Бюджет ремонта около трех миллионов гривен. Что означает проект: это и техническое обследование, и геология, и геодезия, это техническое решение что делать. Проект предусматривает выселение людей, отключение коммуникационных сетей: это тепло, это газ, это свет, – рассказал чиновник.

В свою очередь, начальник отдела учета и распределения жилья Николаевского городского совета Сергей Войтович заявил, что в мэрии готовят информацию о жилье, которое смогут выделить для временного отселения. Рассматривать вопрос будут 14 февраля на профильной депутатской комиссии.

— Ничего вам добавить не могу, пока готовим информацию. Есть разные варианты: люди расселяются в гостинице, снимают квартиры, в общежитиях, в квартиры коммунальные - ну, разные варианты. Мы готовим информацию эту. Мы готовы предложить общежития, но они в состоянии хотелось бы желать лучшего, – говорит Сергей Войтович.

Представитель фирмы-подрядчика, которая будет выполнять работы, Виктор Буньковський заявил, что причины аварийности дома - ошибки при проектировании объекта, некачественные строительные материалы.

— Работы будут проходить в несколько этапов, - говорит он. - Первый этап - противоаварийный. Установка стоек, которые снимут нагрузку с существующих плит перекрытия, и они, согласно проекту, позволят уменьшить нагрузку на несущие конструкции. Следующим этапом будет уже усиления внешних несущих конструкций, – заявил Виктор Буньковський.

Буньковський также сообщил, что получено согласие от хозяев квартир на первом этаже о том, что они уедут на время ремонта, который продлится несколько месяцев.

После окончания работ по усилению несущей конструкции, фирма-подрядчик отремонтирует квартиры, в которых придется ломать стены и срывать пол. Работу планируется завершить в декабре 2020 года.

Напомним, в ночь с 9 на 10 февраля в Николаеве обрушилась стена аварийного дома по улице Георгия Гонгадзе, 30.